Пінгвіни онлайн: волиняни можуть поспілкуватися з полярниками і допомогти армії
Сьогодні, 22:43
Волонтерський аукціон «Медіа-кава» – проєкт, що збирає кошти на підтримку ЗСУ, – виставив на розіграш унікальний лот: онлайн-екскурсію на українську антарктичну станцію «Академік Вернадський».
Лот № 2073, який організатори назвали «Інтернет-кава з полярниками», дає можливість переможцю ексклюзивно поспілкуватися з членами 30-ї Української антарктичної експедиції та побачити життя за 15 тисяч кілометрів від Батьківщини, передає "Конкурент".
Як повідомив адміністратор проєкту Мирослав Ватащук, переможець аукціону зможе:
- Дізнатися, як живуть та що вивчають українські науковці в Антарктиді.
- Побачити онлайн пінгвінів, тюленів та інших тварин, які мешкають поблизу станції.
- Екскурсію проведуть дистанційно, за допомогою месенджерів та інтернету, у зручні для обох учасників день та час.
«Дізнавайтеся більше про Антарктиду та водночас – допомагайте ЗСУ!» – закликають організатори.
Аукціон проводиться для збору коштів на допомогу бійцям ССО ЗСУ (Сил спеціальних операцій).
Умови аукціону:
Початкова ціна лота – 1000 гривень.
Мінімальний крок ставки – 100 гривень або сума, кратна 100 грн.
Переможною визнається крайня ставка, яка не підвищується протягом 24 годин.
Благодійний проєкт «Медіа-кава», започаткований луцьким журналістом та волонтером Мирославом Ватащуком, вже зібрав мільйони гривень для потреб української армії, розігруючи зустрічі з відомими людьми та унікальні предмети.
