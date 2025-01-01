Пінгвіни онлайн: волиняни можуть поспілкуватися з полярниками і допомогти армії

Пінгвіни онлайн: волиняни можуть поспілкуватися з полярниками і допомогти армії
Волонтерський аукціон «Медіа-кава» – проєкт, що збирає кошти на підтримку ЗСУ, – виставив на розіграш унікальний лот: онлайн-екскурсію на українську антарктичну станцію «Академік Вернадський».

Лот № 2073, який організатори назвали «Інтернет-кава з полярниками», дає можливість переможцю ексклюзивно поспілкуватися з членами 30-ї Української антарктичної експедиції та побачити життя за 15 тисяч кілометрів від Батьківщини, передає "Конкурент".

Як повідомив адміністратор проєкту Мирослав Ватащук, переможець аукціону зможе:

- Дізнатися, як живуть та що вивчають українські науковці в Антарктиді.
- Побачити онлайн пінгвінів, тюленів та інших тварин, які мешкають поблизу станції.
- Екскурсію проведуть дистанційно, за допомогою месенджерів та інтернету, у зручні для обох учасників день та час.

«Дізнавайтеся більше про Антарктиду та водночас – допомагайте ЗСУ!» – закликають організатори.

Аукціон проводиться для збору коштів на допомогу бійцям ССО ЗСУ (Сил спеціальних операцій).

Умови аукціону:

Початкова ціна лота – 1000 гривень.
Мінімальний крок ставки – 100 гривень або сума, кратна 100 грн.

Переможною визнається крайня ставка, яка не підвищується протягом 24 годин.

Благодійний проєкт «Медіа-кава», започаткований луцьким журналістом та волонтером Мирославом Ватащуком, вже зібрав мільйони гривень для потреб української армії, розігруючи зустрічі з відомими людьми та унікальні предмети.

