Пінгвіни онлайн: волиняни можуть поспілкуватися з полярниками і допомогти армії

Як повідомив адміністратор проєкту Мирослав Ватащук, переможець аукціону зможе:



- Дізнатися, як живуть та що вивчають українські науковці в Антарктиді.

- Побачити онлайн пінгвінів, тюленів та інших тварин, які мешкають поблизу станції.

- Екскурсію проведуть дистанційно, за допомогою месенджерів та інтернету, у зручні для обох учасників день та час.



«Дізнавайтеся більше про Антарктиду та водночас – допомагайте ЗСУ!» – закликають організатори.



Аукціон проводиться для збору коштів на допомогу бійцям ССО ЗСУ (Сил спеціальних операцій).



Умови аукціону:



Початкова ціна лота – 1000 гривень.

Мінімальний крок ставки – 100 гривень або сума, кратна 100 грн.



Переможною визнається крайня ставка, яка не підвищується протягом 24 годин.



Благодійний проєкт «Медіа-кава», започаткований луцьким журналістом та волонтером Мирославом Ватащуком, вже зібрав мільйони гривень для потреб української армії, розігруючи зустрічі з відомими людьми та унікальні предмети.

