Скільки коштують зелениці і підзеленки на Волині: огляд цін на гриби





Скільки коштували ці гриби у середу, 5 листопада, цікавився



П’ятилітрове відро зелениць та підзеленків пропонували по 100-120 гривень. Ціна залежала від розміру грибів: більші зелениці та підзеленки коштували дорожче. Трилітрове відерце можна було придбати по 50-60 гривень.



Нагадаємо, у лісах Старовижівського краю активно збирають пізні осінні гриби. Окрім зелениць та підзеленків, краяни шукають польські, маслюки, опеньки, кози. Можна натрапити також на білі та красноголовці, але ці гриби, як правило, вже перезрілі.



Довідково:



Зелениця (інші місцеві назви рядовка зелена, зеленяк, зеленушка, зеленка, зельонка) в Україні поширена на Поліссі та в Лісостепу. Росте у хвойних лісах, на піщаних ґрунтах. Плодові тіла напівзаглиблені в піщаний ґрунт, дозрівають у вересні – листопаді.



Добрий їстівний гриб. Використовують свіжим, про запас засолюють, маринують.



Рядовку зелену можна сплутати з отруйним грибом – рядовкою сірчано-жовтою, яка має менший розмір і жовтий м'якуш із дуже неприємним запахом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На місцевому ринку у Старій Вижівці можна знайти зелениці та підзеленки.Скільки коштували ці гриби у середу, 5 листопада, цікавився Район.Стара Вижівка П’ятилітрове відро зелениць та підзеленків пропонували по 100-120 гривень. Ціна залежала від розміру грибів: більші зелениці та підзеленки коштували дорожче. Трилітрове відерце можна було придбати по 50-60 гривень.Нагадаємо, у лісах Старовижівського краю активно збирають пізні осінні гриби. Окрім зелениць та підзеленків, краяни шукають польські, маслюки, опеньки, кози. Можна натрапити також на білі та красноголовці, але ці гриби, як правило, вже перезрілі.Довідково:Зелениця (інші місцеві назви рядовка зелена, зеленяк, зеленушка, зеленка, зельонка) в Україні поширена на Поліссі та в Лісостепу. Росте у хвойних лісах, на піщаних ґрунтах. Плодові тіла напівзаглиблені в піщаний ґрунт, дозрівають у вересні – листопаді.Добрий їстівний гриб. Використовують свіжим, про запас засолюють, маринують.Рядовку зелену можна сплутати з отруйним грибом – рядовкою сірчано-жовтою, яка має менший розмір і жовтий м'якуш із дуже неприємним запахом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію