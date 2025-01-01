Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 6 листопада
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У четвер, 6 листопада, в першій половині дня будуть невеликі магнітні хвилювання, які вже ввечері переростуть у бурю з К-індексом 5 (червоний рівень).
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У четвер, 6 листопада, в першій половині дня будуть невеликі магнітні хвилювання, які вже ввечері переростуть у бурю з К-індексом 5 (червоний рівень).
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 6 листопада
Сьогодні, 01:30
6 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Скільки коштують зелениці і підзеленки на Волині: огляд цін на гриби
05 листопада, 23:19
Пінгвіни онлайн: волиняни можуть поспілкуватися з полярниками і допомогти армії
05 листопада, 22:43
Якою буде на Волині погода на початку листопада
05 листопада, 22:12