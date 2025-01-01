Курс валют на 6 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 6 листопада. У порівнянні з минулим днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 42,06 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,06 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,33 (±0 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,35 (±0 коп.)
