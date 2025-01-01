Курс валют на 6 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют на 6 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 6 листопада. У порівнянні з минулим днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 42,06 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 42,06 (-1 коп.)

Курс євро
1 євро — 48,33 (±0 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,35 (±0 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 6 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 6 листопада
Сьогодні, 01:30
6 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Скільки коштують зелениці і підзеленки на Волині: огляд цін на гриби
05 листопада, 23:19
Пінгвіни онлайн: волиняни можуть поспілкуватися з полярниками і допомогти армії
05 листопада, 22:43
Медіа
відео
1/8