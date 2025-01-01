6 листопада на Волині: гортаючи календар

Леся Холодюк, фотограф Вікторія Величко (на фото), журналіст Андрій Гнатюк та відеооператор Неля Прокопчук.



Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають: Павло,Серафима, Мотрона, Олександра, Єфросинія, Аліса, Олеся, Клавдія, Анатолій, Гавриїл, Арсеній, Віктор, Микола, Василь, Костянтин, Герман, Микита, Лука.



Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.



Також 6 листопада у світі відзначають Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів.

