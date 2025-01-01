6 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
6 листопада день народження відзначають уродженка міста Луцька поетеса, член спілки письменників України Леся Холодюк, фотограф Вікторія Величко (на фото), журналіст Андрій Гнатюк та відеооператор Неля Прокопчук.
Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають: Павло,Серафима, Мотрона, Олександра, Єфросинія, Аліса, Олеся, Клавдія, Анатолій, Гавриїл, Арсеній, Віктор, Микола, Василь, Костянтин, Герман, Микита, Лука.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
Також 6 листопада у світі відзначають Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають: Павло,Серафима, Мотрона, Олександра, Єфросинія, Аліса, Олеся, Клавдія, Анатолій, Гавриїл, Арсеній, Віктор, Микола, Василь, Костянтин, Герман, Микита, Лука.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
Також 6 листопада у світі відзначають Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
6 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Скільки коштують зелениці і підзеленки на Волині: огляд цін на гриби
05 листопада, 23:19
Пінгвіни онлайн: волиняни можуть поспілкуватися з полярниками і допомогти армії
05 листопада, 22:43
Якою буде на Волині погода на початку листопада
05 листопада, 22:12
Графіки відключення світла на 6 листопада на Волині: коли і де не буде світла
05 листопада, 21:46