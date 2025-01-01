У Луцьку школяр пив пиво перед уроками в ліцеї: як суд покарав його матір

У Луцьку школяр пив пиво перед уроками в ліцеї: як суд покарав його матір
У Луцьку судили матір неповнолітнього юнака за те, що її син пиячив у громадському місці.

За даними суду, сталося це 12 вересня о 7:55, пишуть Волинські новини.

Учня 8 класу спіймали на тому, що він у приміщенні ліцею № 2 пив пиво «Zywieo» об’ємом 0,5 літра. Тоді поліцейські склали рапорт на матір підлітка через розпивання алкоголю неповнолітнім у заборонених законом місцях.

Справа дійшла до судового розгляду, під час якого матір юного любителя пива вказала, що вживає заходи для виправлення поведінки сина.

Луцький міськрайонний суд визнав лучанку винною у невиконанні обов’язків і застосував щодо неї захід впливу – попередження.

