У Луцьку школяр пив пиво перед уроками в ліцеї: як суд покарав його матір





За даними суду, сталося це 12 вересня о 7:55, пишуть



Учня 8 класу спіймали на тому, що він у приміщенні ліцею № 2 пив пиво «Zywieo» об’ємом 0,5 літра. Тоді поліцейські склали рапорт на матір підлітка через розпивання алкоголю неповнолітнім у заборонених законом місцях.



Справа дійшла до судового розгляду, під час якого матір юного любителя пива вказала, що вживає заходи для виправлення поведінки сина.



Луцький міськрайонний суд визнав лучанку винною у невиконанні обов’язків і застосував щодо неї захід впливу – попередження.

