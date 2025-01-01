Вибір доволі широкий: скільки коштує картопля на ринку у Луцьку

Попри завершення сезону, на ринку у Луцька ще жваво торгують свіжими овочами та фруктами — яблуками, гарбузами та картоплею, які приваблюють покупців різноманіттям сортів і доступними цінами.

Журналісти ВСН відвідали центральний ринок у Луцьку, поспілкувлися з продавцями та дізналися, скільки вартують яблука, гарбузи та картопля, а також від чого залежить вартість.

Яблука, які привозять із Чернівців, представлені популярними сортами — Голден, Гала та Персик. Їхня ціна коливається від 35 до 40 гривень за кілограм. Продавчиня Валентина зазначає,

“Ці яблука — солодкі та соковиті, тому користуються великим попитом серед покупців”, — розповіла продавчиня Валентина.

Гарбузи також ще є на прилавках. Їх привозять місцеві господині з власних городів. Вартість залежить від сорту та смакових характеристик — від 20 до 50 гривень за кілограм. Продавці пояснюють, що гарбузи з солодким присмаком цінуються найбільше.

Картопля на ринку продається за розміром: дрібна — по 10 гривень, середня — по 15, а велика — по 20 гривень за кілограм.

Попри осінню прохолоду та завершення сезону, на луцькому ринку ще можна знайти чимало свіжої продукції. Продавці охоче діляться порадами, а покупці — обирають найкраще для домашніх страв.

