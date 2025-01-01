Вибір доволі широкий: скільки коштує картопля на ринку у Луцьку





Журналісти



Яблука, які привозять із Чернівців, представлені популярними сортами — Голден, Гала та Персик. Їхня ціна коливається від 35 до 40 гривень за кілограм. Продавчиня Валентина зазначає,



“Ці яблука — солодкі та соковиті, тому користуються великим попитом серед покупців”, — розповіла продавчиня Валентина.



Гарбузи також ще є на прилавках. Їх привозять місцеві господині з власних городів. Вартість залежить від сорту та смакових характеристик — від 20 до 50 гривень за кілограм. Продавці пояснюють, що гарбузи з солодким присмаком цінуються найбільше.



Картопля на ринку продається за розміром: дрібна — по 10 гривень, середня — по 15, а велика — по 20 гривень за кілограм.



Попри осінню прохолоду та завершення сезону, на луцькому ринку ще можна знайти чимало свіжої продукції. Продавці охоче діляться порадами, а покупці — обирають найкраще для домашніх страв.

