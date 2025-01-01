Україна допоможе Литві із захистом неба від загроз з РФ і Білорусі





Про це повідомляє Володимира Зеленського.



Голова української держави нагадав, що сьогодні він поговорив телефоном із президентом Литви Гітанасом Науседою. Литовський лідер висловив готовність допомогти Україні з поставками газу.



Зеленський доручив своїй команді вивчити все і підготувати пропозиції для політичних домовленостей.



Також президент України поінформував колегу про ситуацію в країні та відносини з партнерами.



"Ми працюємо разом із Гітанасом, щоб у нашому регіоні всі вільні країни та лідери більше взаємодіяли. Багато в нас і спільних безпекових викликів, зокрема для захисту з повітря, від загроз із Росії, з Білорусі", - додав він.



Провокації Росії та Білорусі



Нагадаємо, російські безпілотники вже кілька разів помічали в повітряному просторі Литви. Зокрема, за інформацією ЗМІ, влітку до Литви залітав російський дрон "Гербера".



Також учора, 4 листопада, неподалік від Вільнюського аеропорту було помічено невідомий безпілотник. На цьому тлі аеропорт закрили на кілька годин.



При цьому в жовтні в повітряному просторі Литви помітили повітряні кулі з контрабандою, які запускали з території Білорусі.



У ЄС звернули увагу, що це цілеспрямована гібридна кампанія, яку проводить режим Олександра Лукашенка. Також блок пригрозив, що якщо такі провокації повторяться, проти Білорусі введуть нові санкції.

