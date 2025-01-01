У Луцьку 54- річний чоловік зламував авто та грабував їх. ВІДЕО

У Луцьку поліцейські затримали «спеціаліста» із зламу авто.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники ГУНП у Волинській області спільно з відділом кримінальної поліції Луцького РУП та відділом кримінального аналізу викрили зловмисника, який спеціалізувався на крадіжках із транспортних засобів, використовуючи спеціальне обладнання для зламу авто.

Учора до поліції звернувся 40-річний лучанин про те, що невідомий проник у його автомобіль Toyota Corolla, викрав майже 7 тисяч гривень з салону та зник у невідомому напрямку.

На місце події негайно скерували слідчо-оперативну групу. Завдяки злагодженій роботі оперативників, менш ніж за півгодини особу злодія вдалося встановити. Ним виявився 54-річний лучанин. Його затримати у порядку статті 208 КПК України. 

Під час обшуку в нього виявили та вилучили не лише викрадені грошові кошти, а й знаряддя для скоєння злочину - пристрій, за допомогою якого він відчинив авто потерпілого.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосять йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. За скоєну крадіжку в умовах воєнного стану фігуранту тепер загрожує до 8 років увʼязнення. 

Також правоохоронці проводять перевірку на причетність його до скоєння аналогічних злочинів.
Поліція Волині нагадує: не залишайте цінні речі в салоні авто, навіть якщо відлучаєтеся на кілька хвилин.


