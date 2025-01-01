Сиротам на Волині виплатять допомогу тільки після втручання прокуратури

дітям-сиротам у Володимирі на Волині виплатять належну грошову допомогу.



Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.



Волинський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги Володимирської окружної прокуратури щодо виплати закладами середньої освіти у Володимирі двом дітям-сиротам та дитині, позбавленій батьківського піклування, які закінчили навчання, одноразової грошової допомоги.



Згідно із Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», допомога виплачується усім випускникам навчальних закладів із числа дітей вразливих категорій, в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку. Наразі розмір цієї допомоги становить понад 18 тисяч гривень.



Прокурори встановили, що, всупереч вимогам Закону, належна грошова допомога трьом випускникам у Володимирі не виплачена.



За втручання прокуратури суд зобов’язав заклади освіти виплатити дітям належні кошти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За втручання прокуратури трьому Володимирі на Волині виплатять належну грошову допомогу.Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.Волинський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги Володимирської окружної прокуратури щодо виплати закладами середньої освіти у Володимирі двом дітям-сиротам та дитині, позбавленій батьківського піклування, які закінчили навчання, одноразової грошової допомоги.Згідно із Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», допомога виплачується усім випускникам навчальних закладів із числа дітей вразливих категорій, в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку. Наразі розмір цієї допомоги становить понад 18 тисяч гривень.Прокурори встановили, що, всупереч вимогам Закону, належна грошова допомога трьом випускникам у Володимирі не виплачена.За втручання прокуратури суд зобов’язав заклади освіти виплатити дітям належні кошти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію