Сиротам на Волині виплатять допомогу тільки після втручання прокуратури
За втручання прокуратури трьом дітям-сиротам у Володимирі на Волині виплатять належну грошову допомогу.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Волинський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги Володимирської окружної прокуратури щодо виплати закладами середньої освіти у Володимирі двом дітям-сиротам та дитині, позбавленій батьківського піклування, які закінчили навчання, одноразової грошової допомоги.

Згідно із Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», допомога виплачується усім випускникам навчальних закладів із числа дітей вразливих категорій, в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку. Наразі розмір цієї допомоги становить понад 18 тисяч гривень.

Прокурори встановили, що, всупереч вимогам Закону, належна грошова допомога трьом випускникам у Володимирі не виплачена.

За втручання прокуратури суд зобов’язав заклади освіти виплатити дітям належні кошти.

