Контррозвідка зловила «партизана», який хотів пустити «під укіс» військовий ешелон

Працівники СБУ, який намагався пустити «під укіс» військовий ешелон біля Харкова.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який за завданням ворога намагався «перерізати» один із залізничних маршрутів Сил оборони на Харківщині.За матеріалами справи, рашисти хотіли влаштувати підрив колій, аби пустити з рейок вантажний потяг ЗСУ.Для цього вони завербували 54-річного місцевого механіка, який потрапив до уваги російських спецслужбістів, публікуючи у Телеграм-каналах антиукраїнські коментарі.За завданням ворога фігурант спочатку заклав під шпали власноруч виготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП), який був оснащений датчиком. Однак, вибух не призвів до сходження потягу з рейок.Наступним його завданням було закласти інший СВП уже не на колії, а під військовий ешелон.Співробітники СБУ зірвали плани ворога: запобігли новому вибуху і затримали агента на етапі підготовки до диверсії.Під час розслідування встановлено, що після вербування рашисти дали агенту інструкції для збору вибухівки та передали складові для її виготовлення, а саме датчики та 8 кілограмів пластиду.Щоб переправити агенту комплектуючі, окупанти задіяли дрон, який скинув вантаж у заздалегідь обумовленому місці у Харківському районі.При обшуках у затриманого вилучено смартфон із доказами співпраці з ворогом.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:◾ ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);◾ ⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (підготовка до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);◾ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.