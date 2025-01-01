На Волині під час пожежі травмувався чоловік





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Під час пожежі травмувався власник 1968 року народження - отримав опік І-ІІ ступеня правої долоні (1%), від госпіталізації відмовився.



Пожежу ліквідовано силами 14-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Ратне та місцевої пожежної охорони села Заболоття.



Рятувальники локалізували займання о 02:29, а ліквідували о 02:39.

Причина пожежі встановлюється.

