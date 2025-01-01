На Волині під час пожежі травмувався чоловік

На Волині під час пожежі травмувався чоловік
6 листопада о 01:47 у селі Краска Ратнівської територіальної громади Ковельського району виникла пожежа в господарській споруді.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Під час пожежі травмувався власник 1968 року народження - отримав опік І-ІІ ступеня правої долоні (1%), від госпіталізації відмовився.

Пожежу ліквідовано силами 14-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Ратне та місцевої пожежної охорони села Заболоття.

Рятувальники локалізували займання о 02:29, а ліквідували о 02:39.
Причина пожежі встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЄС готується припинити видачу багаторазових шенгенських віз росіянам
Сьогодні, 11:40
На Волині під час пожежі травмувався чоловік
Сьогодні, 11:12
Викрадачем мотоциклів на Волині виявився підліток
Сьогодні, 11:01
Контррозвідка зловила «партизана», який хотів пустити «під укіс» військовий ешелон
Сьогодні, 10:44
Анджеліна Джолі не попереджала Україну про свій візит та перетнула кордон пішки, - Politico
Сьогодні, 10:25
Медіа
відео
1/8