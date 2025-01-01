Затримали злодія, який обчистив церкву на Волині

Поліцейські оперативно затримали зловмисника, який обікрав храм у Ківерцях на Волині.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Вчора, 5 листопада, до поліції звернувся настоятель одного із храмів у Ківерцях та повідомив про крадіжку електроінструменту та інших речей із господарського приміщення, що знаходиться на території святині. Сума збитків становить 40 тисяч гривень. Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.Поліцейські оперативно встановили причетність до скоєння крадіжки 39-річного жителя Луцького району та вилучили усе викрадене. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.Триває слідство.