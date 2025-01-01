У лікарні на Харківщині помер військовий із Волині

Василя Савича, жителя села Єлизаветин.



Про це повідомляє Рожищенська міськрада.



Василь Савич, 1970 року народження, служив солдатом запасної роти. На захист України став 27 липня 2022 року.



31 жовтня 2025 року боєць помер у лікарні Харківської області.



У Рожищенській громаді оголошено дні жалоби – 5, 6 та 7 листопада. У скорботні дні на адміністративних будівлях приспустять Державний Прапор України, буде обмежено проведення розважальних заходів.



Про дату та час поховання повідомлять згодом.



Рожищенська міська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.





