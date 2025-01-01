«Жителі Миколаєва і Херсона щодня живуть у небезпеці, але не здаються»: Анджеліна Джолі - про візит до України

Анджеліна Джолі відвідала Миколаїв та Херсон разом з міжнародною благодійною організацією Legacy Of War Foundation.



Про це повідомляє



Це перший пресреліз щодо візиту акторки відтоді, як вчора низка ЗМІ повідомили про візит Джолі на південь України.



Голлівудська актриса, фотомодель, режисерка поспілкувалася з місцевими медиками, сім'ями та волонтерами, які продовжують своє повсякденне життя під постійною загрозою обстрілів та мін.



Джолі побачила, як у деяких районах над дорогами натягують захисні сітки, щоб хоч якось убезпечити людей від атак дронів.



"У відповідь на постійну небезпеку медична допомога та навчання були перенесені до укріплених підземних приміщень, аби лікування й освіта могли продовжуватися у відносно безпечних умовах", - йдеться в пресрелізі.



Акторка провела час, спостерігаючи за цією роботою - нагадуванням про ціну війни та стійкість тих, хто продовжує її переживати.



"Жителі Миколаєва і Херсона щодня живуть у небезпеці, але не здаються. У той час, коли уряди по всьому світу відвертаються від захисту цивільного населення. Їхня сила й підтримка одне одного - вражають...Виснаження помітно неозброєним оком, але так само видно й рішучість. Люди хочуть безпеки, миру і можливості відновити своє життя", - цитує організація слова Джолі.

