Здійснювала небезпечні маневри: у Луцьку вночі затримали п'яну жінку на самокаті
Сьогодні, 14:06
Сьогодні вночі у Луцьку патрульні помітили електросамокат, який здійснював небезпечні маневри.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні зупинили транспортний засіб та під час спілкування з керманичкою виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння.
Жінка пройшла огляд за допомогою технічного приладу Драгер. Результат — 1,15 проміле.
На громадянку склали необхідні адміністративні матеріали.
"Неважливо, що саме ви обрали для поїздки — автомобіль, мотоцикл чи електросамокат. Пам’ятайте, керування транспортним засобом у стані сп’яніння — це реальна загроза!" - наголошують у патрульній поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні зупинили транспортний засіб та під час спілкування з керманичкою виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння.
Жінка пройшла огляд за допомогою технічного приладу Драгер. Результат — 1,15 проміле.
На громадянку склали необхідні адміністративні матеріали.
"Неважливо, що саме ви обрали для поїздки — автомобіль, мотоцикл чи електросамокат. Пам’ятайте, керування транспортним засобом у стані сп’яніння — це реальна загроза!" - наголошують у патрульній поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Здійснювала небезпечні маневри: у Луцьку вночі затримали п'яну жінку на самокаті
Сьогодні, 14:06
«Жителі Миколаєва і Херсона щодня живуть у небезпеці, але не здаються»: Анджеліна Джолі - про візит до України
Сьогодні, 13:40
На Кубку України зі спортивного танцю волиняни здобули срібло
Сьогодні, 13:12
У лікарні на Харківщині помер військовий із Волині
Сьогодні, 12:39