Здійснювала небезпечні маневри: у Луцьку вночі затримали п'яну жінку на самокаті
Сьогодні вночі у Луцьку патрульні помітили електросамокат, який здійснював небезпечні маневри.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Патрульні зупинили транспортний засіб та під час спілкування з керманичкою виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння.

Жінка пройшла огляд за допомогою технічного приладу Драгер. Результат — 1,15 проміле.

На громадянку склали необхідні адміністративні матеріали.

"Неважливо, що саме ви обрали для поїздки — автомобіль, мотоцикл чи електросамокат. Пам’ятайте, керування транспортним засобом у стані сп’яніння — це реальна загроза!" - наголошують у патрульній поліції.

