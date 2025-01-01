Здійснювала небезпечні маневри: у Луцьку вночі затримали п'яну жінку на самокаті

Сьогодні вночі у Луцьку патрульні помітили електросамокат, який здійснював небезпечні маневри.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Патрульні зупинили транспортний засіб та під час спілкування з керманичкою виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння.Жінка пройшла огляд за допомогою технічного приладу Драгер. Результат — 1,15 проміле.На громадянку склали необхідні адміністративні матеріали."Неважливо, що саме ви обрали для поїздки — автомобіль, мотоцикл чи електросамокат. Пам’ятайте, керування транспортним засобом у стані сп’яніння — це реальна загроза!" - наголошують у патрульній поліції.