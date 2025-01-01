На Кубку України зі спортивного танцю волиняни здобули срібло
Сьогодні, 13:12
На Кубку України зі спортивного танцю, що відбувся у Львові, пара з Волині у складі Олега Венгерського та Софії Водяної стали срібними призерами.
Про це 6 листопада повідомили у Депаратменті молоді та спорту Луцької міської ради, пише Суспільне.
У змаганнях взяли участь танцюристи з 16 областей України. Представники Волині стали срібними призерами у категорії "Молодь".
Пара тренується у Вадима Малишевського, додали в департаменті.
Коментарі 0
