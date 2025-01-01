На Кубку України зі спортивного танцю волиняни здобули срібло

Олега Венгерського та Софії Водяної стали срібними призерами.



Про це 6 листопада повідомили у Депаратменті молоді та спорту Луцької міської ради, пише



У змаганнях взяли участь танцюристи з 16 областей України. Представники Волині стали срібними призерами у категорії "Молодь".



Пара тренується у Вадима Малишевського, додали в департаменті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Кубку України зі спортивного танцю, що відбувся у Львові, пара з Волині у складітастали срібними призерами.Про це 6 листопада повідомили у Депаратменті молоді та спорту Луцької міської ради, пише Суспільне У змаганнях взяли участь танцюристи з 16 областей України. Представники Волині стали срібними призерами у категорії "Молодь".Пара тренується у, додали в департаменті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію