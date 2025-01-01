Хто підготує до НМТ ефективніше — штучний інтелект чи репетитор?
Сьогодні, 12:20
Штучний інтелект міцно увійшов у сучасну освіту. Сьогодні переважна більшість школярів у світі використовують AI-інструменти щодня або кілька разів на тиждень. Це змінило підхід до навчання, але породило нове питання: чи здатен ШІ замінити вчителя? І що насправді ефективніше під час підготовки до НМТ — технології чи досвід живого педагога?
За останні п’ять років дослідники неодноразово порівнювали результати учнів, які навчаються з допомогою ШІ, і тих, хто займається з викладачем. Репетитор, на відміну від алгоритму, розуміє, коли учневі потрібна пауза, додаткове пояснення чи мотиваційна розмова.
Переваги «живого» навчання очевидні:
Психологічна взаємодія. Учні отримують не лише знання, а й емоційну підтримку.
Персоналізація. Викладач підлаштовує методику під рівень і характер конкретної дитини.
Реалістична підготовка до НМТ. Репетитор вчить працювати з форматом тестів, розподіляти час і виправляти типові помилки.
Незважаючи на обмеження, приблизно 90% українських школярів і викладачів вже користуються AI-інструментами – найчастіше ChatGPT чи Google Gemini. Основна перевага — швидкий доступ до знань. Більше не потрібно годинами шукати матеріали для рефератів чи досліджень.
ШІ-системи сьогодні здатні:
писати тексти різного стилю й складності;
виправляти помилки та адаптувати мову під цільову аудиторію;
створювати графіки, таблиці, діаграми;
розв’язувати задачі, формувати конспекти й пояснення.
Для англійської мови існують програми Pimsleur, Elsa Speak, Babbel, Duolingo, що дають зворотний зв’язок щодо вимови й граматики. А для математики — Maths-Whizz, Socratic, Photomath, LearnFast.ai, QANDA, де можна отримати покрокові рішення та адаптовані завдання.
Більшість AI-сервісів мають спільні риси:
пояснюють матеріал у діалоговій формі;
генерують тексти за заданими критеріями;
допомагають швидше зрозуміти складні теми.
Багато інструментів мають безкоштовні версії, але вони обмежені. У таких випадках інформація може бути неактуальною, а обсяг функцій — мінімальним.
Преміум-доступ, як-от ChatGPT Plus або Google Gemini Pro, коштує близько $20 на місяць. За ці гроші користувач отримує швидшу роботу сервісу, актуальні дані й персоналізовані пояснення.
На початку 2025 року університети Стенфорда, Карнегі-Меллона та Гонконгу провели спільний експеримент: одна група студентів навчалася лише з AI, інша – з викладачем і технологіями одночасно. Через рік друга група продемонструвала результат на 0,36 бала вищий.
Висновок очевидний: штучний інтелект не замінює репетитора, а підсилює його.
AI бере на себе рутину – створює завдання, короткі конспекти, пояснення. А репетитор формує системність, мотивацію та впевненість.
Саме тому найефективніша підготовка до НМТ — це поєднання досвідченого викладача й сучасних технологій.
