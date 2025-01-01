Хто підготує до НМТ ефективніше — штучний інтелект чи репетитор?

Штучний інтелект міцно увійшов у сучасну освіту. Сьогодні переважна більшість школярів у світі використовують AI-інструменти щодня або кілька разів на тиждень. Це змінило підхід до навчання, але породило нове питання: чи здатен ШІ замінити вчителя? І що насправді ефективніше під час підготовки до НМТ — технології чи досвід живого педагога?

Репетитор проти алгоритму: що каже досвід і наука


За останні п’ять років дослідники неодноразово порівнювали результати учнів, які навчаються з допомогою ШІ, і тих, хто займається з викладачем. Репетитор, на відміну від алгоритму, розуміє, коли учневі потрібна пауза, додаткове пояснення чи мотиваційна розмова.

Переваги «живого» навчання очевидні:

  • Психологічна взаємодія. Учні отримують не лише знання, а й емоційну підтримку.

  • Персоналізація. Викладач підлаштовує методику під рівень і характер конкретної дитини.

  • Реалістична підготовка до НМТ. Репетитор вчить працювати з форматом тестів, розподіляти час і виправляти типові помилки.

    • Як саме AI допомагає в навчанні


    Незважаючи на обмеження, приблизно 90% українських школярів і викладачів вже користуються AI-інструментами – найчастіше ChatGPT чи Google Gemini. Основна перевага — швидкий доступ до знань. Більше не потрібно годинами шукати матеріали для рефератів чи досліджень.

    ШІ-системи сьогодні здатні:

  • писати тексти різного стилю й складності;

  • виправляти помилки та адаптувати мову під цільову аудиторію;

  • створювати графіки, таблиці, діаграми;

  • розв’язувати задачі, формувати конспекти й пояснення.

    • Для англійської мови існують програми Pimsleur, Elsa Speak, Babbel, Duolingo, що дають зворотний зв’язок щодо вимови й граматики. А для математики — Maths-Whizz, Socratic, Photomath, LearnFast.ai, QANDA, де можна отримати покрокові рішення та адаптовані завдання.

    Більшість AI-сервісів мають спільні риси:

  • пояснюють матеріал у діалоговій формі;

  • генерують тексти за заданими критеріями;

  • допомагають швидше зрозуміти складні теми.

    • Безкоштовні та платні можливості ШІ


    Багато інструментів мають безкоштовні версії, але вони обмежені. У таких випадках інформація може бути неактуальною, а обсяг функцій — мінімальним.

    Преміум-доступ, як-от ChatGPT Plus або Google Gemini Pro, коштує близько $20 на місяць. За ці гроші користувач отримує швидшу роботу сервісу, актуальні дані й персоналізовані пояснення.

    Комбінований підхід дає найкращий результат


    На початку 2025 року університети Стенфорда, Карнегі-Меллона та Гонконгу провели спільний експеримент: одна група студентів навчалася лише з AI, інша – з викладачем і технологіями одночасно. Через рік друга група продемонструвала результат на 0,36 бала вищий.

    Висновок очевидний: штучний інтелект не замінює репетитора, а підсилює його.

    AI бере на себе рутину – створює завдання, короткі конспекти, пояснення. А репетитор формує системність, мотивацію та впевненість.

    Саме тому найефективніша підготовка до НМТ — це поєднання досвідченого викладача й сучасних технологій.


