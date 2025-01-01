ЄС готується припинити видачу багаторазових шенгенських віз росіянам

віз росіянам. Згідно з новими правилами, більшості громадян рф надаватимуть лише одноразові візи, а винятки можливі лише з гуманітарних причин або для осіб із громадянством країн ЄС. Рішення може бути схвалене вже цього тижня.



Про це пише



Євросоюз поступово посилює візовий режим для росіян після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ще у 2022 році Брюссель призупинив дію угоди про спрощене оформлення віз з москвою, а країни Балтії фактично закрили свої кордони для громадян рф, заборонивши навіть транзитний в’їзд.



Видача віз залишається компетенцією національних урядів, тому Єврокомісія не може повністю заборонити в’їзд російських туристів до всіх країн Шенгенської зони, але може значно ускладнити або обмежити їхнє отримання.



Рішення ЄС стане ще одним кроком до ізоляції російського суспільства, яке продовжує мовчазно підтримувати агресію проти України.



