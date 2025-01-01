Викрадачем мотоциклів на Волині виявився підліток

Викрадачем мотоциклів на Волині виявився підліток
У Ковелі працівники поліцеї оперативно встановили неповнолітнього, який незаконно заволодів мотоциклом.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

Учора, 5 листопада, до поліції надійшло повідомлення від 39-річного жителя міста Ковель про те, що невідома особа викрала з подвір’я будинку його мотоцикл Viper. Сума завданих збитків становить близько 20 тисяч гривень.

На місце події направили слідчо-оперативну групу Ковельського РУП. Під час проведених оперативно-розшукових заходів оперативники, спільно з працівниками УПП та дільничним офіцером поліції, вже за лічені години встановили особу, причетну до скоєння злочину.

Ним виявився 16-річний місцевий мешканець. Поліцейські вилучили мотоцикл, яким він незаконно заволодів.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України.

