Викрадачем мотоциклів на Волині виявився підліток

У Ковелі працівники поліцеї оперативно встановили неповнолітнього, якиймотоциклом.Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Учора, 5 листопада, до поліції надійшло повідомлення від 39-річного жителя міста Ковель про те, що невідома особа викрала з подвір’я будинку його мотоцикл Viper. Сума завданих збитків становить близько 20 тисяч гривень.На місце події направили слідчо-оперативну групу Ковельського РУП. Під час проведених оперативно-розшукових заходів оперативники, спільно з працівниками УПП та дільничним офіцером поліції, вже за лічені години встановили особу, причетну до скоєння злочину.Ним виявився 16-річний місцевий мешканець. Поліцейські вилучили мотоцикл, яким він незаконно заволодів.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України.