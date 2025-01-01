Анджеліна Джолі не попереджала Україну про свій візит та перетнула кордон пішки, - Politico
Сьогодні, 10:25
Американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі не попереджала Україну про свій візит.
Про це пише Громадське з посиланням на Politico.
За даними видання, Джолі таємно пішки перейшла кордон з Україною.
Окрім цього, один з українських чиновників підтвердив інцидент із ТЦК на одному з контрольно-пропускних пунктів, коли працівники військкомату затримали її охоронця.
Однак у Сухопутних військах у коментарі Politico сказали, що не можуть підтвердити чи спростувати новину про це.
«Інформація, що поширюється у ЗМІ, є перекрученою, наразі проводиться розслідування та з’ясовуються всі обставини», — сказали там.
Візит Анджеліни Джолі
Низка медіа повідомила, що американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі приїхала до Херсона, де, ймовірно, відвідала медичні заклади.
Згодом у мережі почали поширювати інформацію від невідомого джерела про те, що на блокпості в Миколаївській області охоронця акторки затримали працівники ТЦК. Це також підтвердив народний депутат Олексій Гончаренко.
За даними джерела ТСН у командуванні Сухопутних військ ЗСУ, охоронця Джолі силоміць не затримували, а запросили проїхати до ТЦК, бо він є офіцером запасу. Сама ж акторка, мовляв, теж відвідала ТЦК — «заїхала та попросилася до вбиральні».
«Суспільне» також написало, що Джолі відвідувала будівлю центру комплектації, щоб скористатися вбиральнею. Один з водіїв її кортежу, якого попросили поїхати до ТЦК, є громадянином України, який мав проблеми з військово-обліковими документами.
