Українські військові повернули український прапор на будівлю міської ради в Покровську





Про це повідомили в підрозділі, пише



Так, командир 1 штурмового батальйону 425 ОШП розповів, що до операції було залучили два батальйони. Операцію планували поетапно: спершу прокладали логістичний маршрут і розробили маршрути руху.



На виконання завдання бійці відправилися вночі на бронетранспортері. Під час руху його уразив російський дрон, однак всі військові залишилися живі.



Як розповів командир 1 штурмового батальйону, один військовий зазнав легкого поранення, однак від евакуації він відмовився й продовжив виконання бойового завдання.



У результаті українські військові знищили росіян, як були в будівлі міської ради, зачистили її та встановили там український стяг.



Що відбувається в Покровську?



Як зазначав моніторинговий портал DeepState, протягом місяців Покровський напрямок залишається однією із найгарячіших ділянок фронту, де війська рф активно тиснуть на позиції Сил оборони й намагаються виконати одну з наймасштабніших задач у Донецькій області — захопити Покровськ.



До міста, де тривають бої, нещодавно десантувалися спецпідрозділи ГУР, які вже змогли пробити там наземний коридор.



Також тривалий час бойову роботу на Покровському напрямку ведуть бійці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України. В СБУ повідомили, що після загострення оперативно-бойової ситуації на цій ділянці фронту чисельність бійців «Альфи» там значно збільшилась.



Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що в Покровсько-Мирноградській агломерації українським воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання росіян, які продовжують спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати шляхи постачання.



Однак Сирський наголосив: оточення чи блокування міст немає. За його словами, зараз триває комплексна операція зі знищення російських сил і витіснення їх із Покровська.



А втім, деякі військові, з яким вдалося поспілкуватися hromadske, ставлять під сумнів можливість зачистити місто через перевагу ворога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці 425 окремого штурмового полку «Скеля» повернули український прапор на будівлю міської ради в Покровську.Про це повідомили в підрозділі, пише Громадське Так, командир 1 штурмового батальйону 425 ОШП розповів, що до операції було залучили два батальйони. Операцію планували поетапно: спершу прокладали логістичний маршрут і розробили маршрути руху.На виконання завдання бійці відправилися вночі на бронетранспортері. Під час руху його уразив російський дрон, однак всі військові залишилися живі.Як розповів командир 1 штурмового батальйону, один військовий зазнав легкого поранення, однак від евакуації він відмовився й продовжив виконання бойового завдання.У результаті українські військові знищили росіян, як були в будівлі міської ради, зачистили її та встановили там український стяг.Як зазначав моніторинговий портал DeepState, протягом місяців Покровський напрямок залишається однією із найгарячіших ділянок фронту, де війська рф активно тиснуть на позиції Сил оборони й намагаються виконати одну з наймасштабніших задач у Донецькій області — захопити Покровськ.До міста, де тривають бої, нещодавно десантувалися спецпідрозділи ГУР, які вже змогли пробити там наземний коридор.Також тривалий час бойову роботу на Покровському напрямку ведуть бійці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України. В СБУ повідомили, що після загострення оперативно-бойової ситуації на цій ділянці фронту чисельність бійців «Альфи» там значно збільшилась.Головнокомандувач ЗСУзазначив, що в Покровсько-Мирноградській агломерації українським воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання росіян, які продовжують спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати шляхи постачання.Однак Сирський наголосив: оточення чи блокування міст немає. За його словами, зараз триває комплексна операція зі знищення російських сил і витіснення їх із Покровська.А втім, деякі військові, з яким вдалося поспілкуватися hromadske, ставлять під сумнів можливість зачистити місто через перевагу ворога.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію