Підтвердили загибель Героя з Волині, який рік вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 09:15
Ідентифіковано тіло ще одного Захисника із Волині. Війна забрала життя 32-річного мешканця села Мирне Сергія Гандзюка.
Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
Сергій був відданим захисником України і без вагань став на її оборону. Довгий час він вважався безвісти зниклим. На жаль, ДНК-експертиза підтвердила: 13 листопада 2024 року під час бойового завдання біля н.п. Петрівка Донецької області він героїчно загинув.
«У ці дні скорботи вся громада разом із родиною розділяє біль тяжкої втрати. Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначили у міськраді.
Про час і місце прощання буде повідомлено додатково.
