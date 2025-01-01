Підтвердили загибель Героя з Волині, який рік вважався зниклим безвісти

Ідентифіковано тіло ще одного Захисника із Волині. Війна забрала життя 32-річного мешканця села МирнеПро це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.Сергій був відданим захисником України і без вагань став на її оборону. Довгий час він вважався безвісти зниклим. На жаль, ДНК-експертиза підтвердила: 13 листопада 2024 року під час бойового завдання біля н.п. Петрівка Донецької області він героїчно загинув.«У ці дні скорботи вся громада разом із родиною розділяє біль тяжкої втрати. Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначили у міськраді.Про час і місце прощання буде повідомлено додатково.