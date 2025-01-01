На Волині підготували майже півтори тисячі місць для поселення переселенців





Про це в програмі "Тема дня" на "Українському радіо. Луцьк" розповіла директорка департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Оксана Гобод, пише



"Десь якісь місця зараз дооблаштовуються ліжками, подушками, чайниками та іншими речами, тому що матеріально-технічна база має бути", — сказала керівниця обласного депаратменту соцзахисту.

У Луцьку місць для безплатного поселення немає, оскільки обласний центр активно прийняв населення з різних регіонів на початку повномасштабного вторгнення, говорить Оксана Гобод, тому пошук і забезпечення житла або ліжкомісць здійснюється в інших містах або селах на Волині.



Для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб Волинь цьогоріч отримала 6,9 мільйона гривень — це субвенція з державного бюджету для реконструкції капітальних ремонтів, поточних ремонтів, покращення безбар'єрності.



Ці кошти громади на умовах співфінансування (60% коштів від держави), можуть використати на облаштування тимчасового житла для ВПО. Зі слів Оксани Гобод, в регіоні відібрали 5 об'єктів комунальної власності, з них на 3 об'єктах вже є можливість проводити тендерні закупівлі.



"Хочу похвалити Цуманську, Ратнівську громади, які взяли великі об'єкти. Ратнівська ТГ буде перетворювати малокомплектну школу під житлове приміщення для ВПО. Литовезька також. Камінь-Каширська ТГ знайшла два приміщення з житловими кімнатами, які вже є в складі соціального житла, але будуть відремонтовані і запропоновані для проживання ВПО", — сказала посадовиця.



Нині на території Волинської області, додала Оксана Гобод, зареєстровані 43 тисячі внутрішньо переміщених осіб.

