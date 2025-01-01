Якою на Волині буде погода у листопаді і коли чекати сніг





Найближчим часом на території області переважатиме антициклон, тому суттєвих опадів не прогнозується, розповіла Валентина Набока.



З її слів, до неділі 9 листопада переважатиме хороша погода без опадів, але з туманами вночі та вранці.



З 6 по 8 листопада очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі триматиметься від 0 до +5°С, а вдень від +8 до +13 °С.



9 та 10 листопада синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, можливі невеликі дощі. Температура вночі стартує від +1 до +6 °С, вдень — від +6 до +11 °С.



Коли чекати сніг



У першій половині місяця умови для утворення снігу на Волині несприятливі. Найближчим часом заморозків у області не очікують, тому снігу поки не буде.



Холодне арктичне повітря, яке раніше прогнозували синоптики, не дійшло до області, тому переважають теплі повітряні маси, пояснила Валентина Набока.



Однак змішані опади (з дощем та снігом) варто очікувати у другій половині місяця, після 16 листопада разом зі зниженням температури.

