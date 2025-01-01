Працівники ТЦК у Південноукраїнську затримали охоронця Анджеліни Джолі: що відомо





Повідомляється, що інцидент стався 4 листопада у Південноукраїнську Миколаївської області, передає



Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає. За повідомленнями у соцмережах, сама Джолі нібито особисто зайшла до ТЦК із проханням відпустити чоловіка, який супроводжував її під час поїздки. Чим завершилася історія - невідомо. Також не можна стверджувати напевно, що подія справді мала місце, адже жодних коментарів ані від місцевого ТЦК, ані від акторки чи її представників не надходило.



"Коли охоронця бусіфікували, Джолі та всі, хто її супроводжував, поїхали до міського ТЦК - розповідає Інформатору джерело у політичних колах. - Водночас зателефонували в Офіс президента. Врешті-решт Джолі вирішила зайти до приміщення ТЦК, саме цей момент і потрапив на відео. Працівники ТЦК дуже здивувалися. Вона не назвалася, а вони її не впізнали. Вже потім вони самі й злили медійникам відео з камер спостереження".



Попри це, у мережі поширюється відео, на якому Анжеліна Джолі перебуває у приміщенні, що справді схоже на український ТЦК. Якщо інцидент мав місце, охоронця могли доставити до Вознесенського районного ТЦК та СП. Редакція Інформатора звернулася до цього відомства за коментарем через Facebook, але відповіді поки що не отримала. Ми оприлюднимо позицію представників ТЦК, щойно вона з’явиться.





