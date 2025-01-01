У Луцьку за рекордний термін планують звести ветеранський хаб





Про це пише



Про намір звести ветеранський простір на вулиці Конякіна місцева влада заявила на початку жовтня. Тоді посадовці заклали капсулу під майбутнє будівництво. У хабі планують надавати комплексну підтримку ветеранам, їхнім родинам і сім’ям загиблих військових: юридичні, соціальні, освітні та психологічні послуги.



Спершу розглядали варіант облаштувати простір у приміщенні колишнього дитячого садка на вулиці Бенделіані. Однак після отримання державного співфінансування локацію змінили.



У тендері на будівництво ветеранського простору площею майже 1,4 тис. м2 взяло участь лише одне підприємство – товариство з обмеженою відповідальністю «Волиньекобуд». Компанія погодилася виконати роботи за 81,8 млн грн, що лише на 150 тис. грн менше від очікуваної вартості.



Підрядник повинен завершити будівництво в рекордні терміни: з 15 жовтня до 20 листопада. Згідно з вимогами уряду, ветеранський простір має запрацювати не пізніше 1 грудня 2025 року.



На запитання журналістів



Додамо, що компанія «Волиньекобуд», яка будує ветеранський простір, заснована вісім років тому в селі Смідин Ковельського району. Її власниками є лучани Михайло Шипелик та Андрій Гринчук. Основний вид діяльності фірми – будівництво житлових і нежитлових будівель.





