У Луцьку за рекордний термін планують звести ветеранський хаб
Сьогодні, 17:08
У Луцьку оголосили тендер на будівництво ветеранського простору. Підряд отримала фірма «Волиньекобуд», яка має виконати роботи протягом місяця за понад 80 млн грн. Про це йдеться у системі публічних закупівель Prozorro.
Про це пише zaxid.net.
Про намір звести ветеранський простір на вулиці Конякіна місцева влада заявила на початку жовтня. Тоді посадовці заклали капсулу під майбутнє будівництво. У хабі планують надавати комплексну підтримку ветеранам, їхнім родинам і сім’ям загиблих військових: юридичні, соціальні, освітні та психологічні послуги.
Спершу розглядали варіант облаштувати простір у приміщенні колишнього дитячого садка на вулиці Бенделіані. Однак після отримання державного співфінансування локацію змінили.
У тендері на будівництво ветеранського простору площею майже 1,4 тис. м2 взяло участь лише одне підприємство – товариство з обмеженою відповідальністю «Волиньекобуд». Компанія погодилася виконати роботи за 81,8 млн грн, що лише на 150 тис. грн менше від очікуваної вартості.
Підрядник повинен завершити будівництво в рекордні терміни: з 15 жовтня до 20 листопада. Згідно з вимогами уряду, ветеранський простір має запрацювати не пізніше 1 грудня 2025 року.
На запитання журналістів «Сили правди», чи встигнуть виконати роботи вчасно, начальник управління капітального будівництва Василь Ліщук відповів: «Повинні». Відомо, що станом на 3 листопада працівники «Волиньекобуду» лише готувалися до заливання фундаменту.
Додамо, що компанія «Волиньекобуд», яка будує ветеранський простір, заснована вісім років тому в селі Смідин Ковельського району. Її власниками є лучани Михайло Шипелик та Андрій Гринчук. Основний вид діяльності фірми – будівництво житлових і нежитлових будівель.
