Росія завдала авіаударів по вугільних підприємствах на Донеччині
Сьогодні, 16:03
Російські окупанти завдали п’ять ударів керованими авіабомбами по об’єктах вугільної галузі на Донеччині. Унаслідок атаки пошкоджені котельня, адміністративні та складські приміщення підприємств.
Про це повідомляє Міненерго, пише LB.ua.
"Внаслідок п'яти авіаударів керованими авіабомбами на Донеччині зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі. Пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі. Підприємства наразі не функціонують", — ідеться у повідомленні.
"Російський терор не припиняється. Ведемо перемовини з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури", — заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.
30 жовтня РФ завдала авіаударів по Слов'янській ТЕС. Загинули двоє енергетиків, ще п'ятеро працівників станції отримали поранення.
