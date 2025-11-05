Росія завдала авіаударів по вугільних підприємствах на Донеччині





Про це повідомляє Міненерго, пише



"Внаслідок п'яти авіаударів керованими авіабомбами на Донеччині зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі. Пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі. Підприємства наразі не функціонують", — ідеться у повідомленні.



"Російський терор не припиняється. Ведемо перемовини з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури", — заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.



30 жовтня РФ завдала авіаударів по Слов'янській ТЕС. Загинули двоє енергетиків, ще п'ятеро працівників станції отримали поранення.

