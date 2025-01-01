50 000 гривень при народженні дитини та інша допомога: Верховна Рада ухвалила законопроєкт





Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Данило Гетманцев, пише



За відповідний законопроєкт №13532 проголосували 294 парламентарі.



Документ установлює розміри допологової та післяпологової допомоги на 2026 рік:



- 7000 гривень — допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих людей.



- 50 000 гривень — одноразова допомога при народженні.



- «Пакунок малюка» — одноразова натуральна допомога при народженні або у виді грошової компенсації на вибір батьків.



- 7000 гривень — допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Може призначатися також на дітей, яким на день набрання чинності законом не виповнилось одного року, тобто тим, які були народжені 2025 року.



- 8000 гривень — «єЯсла», допомога для догляду за дитиною віком від 2 до 3 років у разі працевлаштування (у режимі повного робочого часу) матері або іншого законного представника, який фактично здійснював догляд за дитиною до 1 року.



Також законопроєкт передбачає застосування підвищувального коефіцієнта 1,5 для визначення розміру допомоги для догляду за дитиною до одного року та допомоги «єЯсла» для дітей з інвалідністю.

8000 гривень — «єСадок», грошова виплата по догляду за дитиною коштом місцевого бюджету для забезпечення догляду за дитиною віком від 4 до 6 років у разі відсутності вільного місця у комунальних закладах дошкільної освіти з 2028 року.



5000 гривень — «Пакунок школяра», одноразова грошова допомога учням перших класів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт, яким підвищать виплати сім’ям із дітьми.Про це повідомили народні депутатита, пише Громадське За відповідний законопроєкт №13532 проголосували 294 парламентарі.- 7000 гривень — допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих людей.- 50 000 гривень — одноразова допомога при народженні.- «Пакунок малюка» — одноразова натуральна допомога при народженні або у виді грошової компенсації на вибір батьків.- 7000 гривень — допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Може призначатися також на дітей, яким на день набрання чинності законом не виповнилось одного року, тобто тим, які були народжені 2025 року.- 8000 гривень — «єЯсла», допомога для догляду за дитиною віком від 2 до 3 років у разі працевлаштування (у режимі повного робочого часу) матері або іншого законного представника, який фактично здійснював догляд за дитиною до 1 року.Також законопроєкт передбачає застосування підвищувального коефіцієнта 1,5 для визначення розміру допомоги для догляду за дитиною до одного року та допомоги «єЯсла» для дітей з інвалідністю.8000 гривень — «єСадок», грошова виплата по догляду за дитиною коштом місцевого бюджету для забезпечення догляду за дитиною віком від 4 до 6 років у разі відсутності вільного місця у комунальних закладах дошкільної освіти з 2028 року.5000 гривень — «Пакунок школяра», одноразова грошова допомога учням перших класів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію