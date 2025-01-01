Луцьк попрощався з Героєм Вадимом Смірновим





Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Поховали Героя на кладовищі у селі Забороль.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





