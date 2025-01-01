Луцьк попрощався з Героєм Вадимом Смірновим
Сьогодні, 15:41
Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин похорону військовослужбовця Смірнова Вадима Ігоровича (13.05.1973 року народження), який загинув 11 травня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Поховали Героя на кладовищі у селі Забороль.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Поховали Героя на кладовищі у селі Забороль.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцьк попрощався з Героєм Вадимом Смірновим
Сьогодні, 15:41
У Луцьку водій автівки скоїв аварію та втік
Сьогодні, 15:08
Генштаб: боротьба за Покровськ триває, оточення немає
Сьогодні, 14:40
У столиці Литви закривали аеропорт через дрон
Сьогодні, 14:03
У Луцьку відремонтують тубдиспансер за майже 117 мільйонів
Сьогодні, 13:47