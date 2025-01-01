Луцьк попрощався з Героєм Вадимом Смірновим

Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин похорону військовослужбовця Смірнова Вадима Ігоровича (13.05.1973 року народження), який загинув 11 травня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Поховали Героя на кладовищі у селі Забороль.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
