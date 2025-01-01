У Луцьку водій автівки скоїв аварію та втік

У Луцьку водій вчинив ДТП та залишив місце події.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Нещодавно нам надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Князя Романа, проте ймовірного винуватця на місці події не було.Патрульні опитали заявника та встановили свідків. Чоловік повідомив, що припаркував свій автомобіль Nissan, а згодом у одній із соціальних мереж побачив відео, на якому автомобіль Renault, виїжджаючи з двору, здійснив наїзд на його авто та поїхав", - йдеться в повідомленні.Поліцейські обстежили прилеглу територію та виявили транспортний засіб Renault із характерними пошкодженнями, які свідчать про причетність до цієї автопригоди. Водія на місці не було.Згодом, інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів встановили особу кермувальника. На нього склали протокол за ст.124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст.122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.