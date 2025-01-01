У столиці Литви закривали аеропорт через дрон





Про це повідомляє LRT, передає



За даними компанії «Литовські аеропорти» (LTOU), обмеження повітряного простору над аеропортом було запроваджено о 9:50 за місцевим часом (співпадає з українським).



«За попередніми даними, рішення про введення обмежень ухвалено через зафіксований дрон на території Вільнюського аеропорту", - заявив представник LTOU Тадас Василяускас.



Повітряний простір знову відкрили близько 10:18. Зазначається, що ситуація вплинула тільки на два рейси.



За словами представника Служби громадської безпеки Інгріди Страгенес, зафіксований дрон був цивільним.



«Він пробув у повітрі, зі злетом та посадкою, до хвилини. Дрон та його оператора не знайшли», – зазначила вона.

