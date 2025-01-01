У столиці Литви закривали аеропорт через дрон

У середу зранку Вільнюський аеропорт тимчасово закривали після того, як на його території помітили невідомий дрон.

Про це повідомляє LRT, передає Укрінформ.

За даними компанії «Литовські аеропорти» (LTOU), обмеження повітряного простору над аеропортом було запроваджено о 9:50 за місцевим часом (співпадає з українським).

«За попередніми даними, рішення про введення обмежень ухвалено через зафіксований дрон на території Вільнюського аеропорту", - заявив представник LTOU Тадас Василяускас.

Повітряний простір знову відкрили близько 10:18. Зазначається, що ситуація вплинула тільки на два рейси.

За словами представника Служби громадської безпеки Інгріди Страгенес, зафіксований дрон був цивільним.

«Він пробув у повітрі, зі злетом та посадкою, до хвилини. Дрон та його оператора не знайшли», – зазначила вона.

