У Луцьку відремонтують тубдиспансер за майже 117 мільйонів





У тендері на капітальний ремонт приміщення обласного тубдиспансера, що на вулиці Львівській у Луцьку, взяло участь лише одне підприємство – товариство з обмеженою відповідальністю «Вельт Капітал». Потенційні конкуренти скаржились на надто високі вимоги до фінансової спроможності, однак лікарня залишила їх без змін, пояснивши, що шукає «фінансово стабільного виконавця».





Компанія погодилася виконати роботи за 116,8 млн грн, що лише на 100 тис. грн менше від очікуваної вартості. Договір підписали 27 жовтня 2025 року. До кінця 2026 року підрядник має відремонтувати чотири поверхи та підвал лікувального корпусу, зокрема, оновити системи вентиляції, опалення, електро- і водопостачання.



У 2025 році на ремонт передбачили 4,7 млн грн, решту грошей виділять у 2026-му. Фінансування здійснюватимуть із субвенції місцевого бюджету та власних надходжень медзакладу.



Згідно з кошторисом, лише на будматеріали витратять близько 50 млн грн. Зокрема, плитку для стін купують по 744 грн/м², хоча, за інформацією видання «Сила правди», в роздріб її можна знайти на 100-150 грн дешевше. Аналогічна ситуація з латексною фарбою (333 грн за літр) та лінолеумом (871 грн за м²).



За даними аналітичної системи YouControl, компанія «Вельт Капітал» зареєстрована та працює у Львові з 2016 року. Її власницею та керівницею є Тетяна Павленко. Фірма, зокрема, займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, а також доріг.



Як повідомляв ZAXID.NET, у судовому реєстрі є ухвала про проведення обшуків у компанії «Вельт Капітал» через схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Раніше підприємство неодноразово фігурувало у скандалах, пов’язаних із держзакупівлями.



