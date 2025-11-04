Санкції США паралізували морський експорт російської нафти: скорочення сягнуло 20%

експорт російської нафти обвалився до мінімуму з початку 2024 року.



Про це пише



За тиждень до 2 листопада обсяги відвантаження нафти з російських портів скоротилися на 20% — з 3,77 до 3,02 млн барелів на добу. Частина нафти не доходить до НПЗ, а залишається на танкерах, які росія змушена використовувати як плавучі сховища через відсутність покупців.



Після запровадження санкцій ключові споживачі — Індія, Китай і Туреччина — призупинили закупівлі або переорієнтувалися на дрібні російські компанії, що поки не потрапили під обмеження. Це поставило під сумнів здатність москви збувати основний експортний товар, який фінансує її війну.



Водночас обсяги нафти, що застрягла в морі, досягли понад 380 млн барелів, що відповідає понад ста дням експорту рф. Це на 8% більше, ніж у вересні, коли Вашингтон також підвищив мита на російську нафту для Індії.



Падіння обсягів постачання стало найрізкішим з початку 2024 року й демонструє, що москва стрімко втрачає контроль над своїм тіньовим флотом і каналами обходу санкцій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після введення нових американських санкцій проти «Роснефти» та «Лукойла» морськийобвалився до мінімуму з початку 2024 року.Про це пише Bloomberg За тиждень до 2 листопада обсяги відвантаження нафти з російських портів скоротилися на 20% — з 3,77 до 3,02 млн барелів на добу. Частина нафти не доходить до НПЗ, а залишається на танкерах, які росія змушена використовувати як плавучі сховища через відсутність покупців.Після запровадження санкцій ключові споживачі — Індія, Китай і Туреччина — призупинили закупівлі або переорієнтувалися на дрібні російські компанії, що поки не потрапили під обмеження. Це поставило під сумнів здатність москви збувати основний експортний товар, який фінансує її війну.Водночас обсяги нафти, що застрягла в морі, досягли понад 380 млн барелів, що відповідає понад ста дням експорту рф. Це на 8% більше, ніж у вересні, коли Вашингтон також підвищив мита на російську нафту для Індії.Падіння обсягів постачання стало найрізкішим з початку 2024 року й демонструє, що москва стрімко втрачає контроль над своїм тіньовим флотом і каналами обходу санкцій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію