Аварію на Рівненській у Луцьку спричинив п’яний водій

Нетверезий водій за кермом Volkswagen Golf спричинив дорожньо-транспортну пригоду в Луцьку.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Учора, 4 листопада, правоохоронці отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на перехресті вулиці Рівненської з проспектом Відродження.Патрульні з’ясували, що водій Volkswagen Golf не був уважним за кермом, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Smart, який рухався попереду. Від удару Smart за інерцією зіткнувся з Volkswagen Passat.На щастя, унаслідок автопригоди ніхто не травмувався, транспортні засоби отримали механічні пошкодження.Під час спілкування з водієм Volkswagen Golf інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд за допомогою приладу Драгер показав результат 0,81 проміле.Патрульні склали на водія протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.