Аварію на Рівненській у Луцьку спричинив п’яний водій
Сьогодні, 12:08
Нетверезий водій за кермом Volkswagen Golf спричинив дорожньо-транспортну пригоду в Луцьку.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Учора, 4 листопада, правоохоронці отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на перехресті вулиці Рівненської з проспектом Відродження.
Патрульні з’ясували, що водій Volkswagen Golf не був уважним за кермом, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Smart, який рухався попереду. Від удару Smart за інерцією зіткнувся з Volkswagen Passat.
На щастя, унаслідок автопригоди ніхто не травмувався, транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Під час спілкування з водієм Volkswagen Golf інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд за допомогою приладу Драгер показав результат 0,81 проміле.
Патрульні склали на водія протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
