Аварію на Рівненській у Луцьку спричинив п’яний водій

Аварію на Рівненській у Луцьку спричинив п’яний водій
Нетверезий водій за кермом Volkswagen Golf спричинив дорожньо-транспортну пригоду в Луцьку.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Учора, 4 листопада, правоохоронці отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на перехресті вулиці Рівненської з проспектом Відродження.

Патрульні з’ясували, що водій Volkswagen Golf не був уважним за кермом, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Smart, який рухався попереду. Від удару Smart за інерцією зіткнувся з Volkswagen Passat.

На щастя, унаслідок автопригоди ніхто не травмувався, транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Під час спілкування з водієм Volkswagen Golf інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд за допомогою приладу Драгер показав результат 0,81 проміле.

Патрульні склали на водія протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Санкції США паралізували морський експорт російської нафти: скорочення сягнуло 20%
Сьогодні, 12:35
Аварію на Рівненській у Луцьку спричинив п’яний водій
Сьогодні, 12:08
На Донеччині загинув Герой Михайло Карпович із Волині
Сьогодні, 11:49
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
Волинянин отримав п'ять років тюрми, який п'яним скоїв смертельну ДТП
Сьогодні, 11:31
Медіа
відео
1/8