На Донеччині загинув Герой Михайло Карпович із Волині
Сьогодні, 11:49
Вчергове трагічна звістка надійшла до Любомльської громади на Волині. На війні обірвалося життя ще одного мужнього захисника, ще одного вірного сина України Михайла Карповича.
Про це у фейсбуці повідомляє Любомльська міськрада.
Захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, загинув житель села Підгороднє, солдат Карпович Михайло Миколайович (1993 р. н.)
Виявивши стійкість і мужність та залишившись вірним присязі на вірність Українському народові, воїн поліг 27 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту с. Майське Краматорського району Донецької області.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого захисника. У цю гірку мить поділяємо горе вашої сім’ї та разом із вами схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять і шана Герою!» - зазначили у міськраді.
