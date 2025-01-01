На Донеччині загинув Герой Михайло Карпович із Волині

Вчергове трагічна звістка надійшла до Любомльської громади на Волині. На війні обірвалося життя ще одного мужнього захисника, ще одного вірного сина України Михайла Карповича.

Про це у фейсбуці повідомляє Любомльська міськрада.

Захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, загинув житель села Підгороднє, солдат Карпович Михайло Миколайович (1993 р. н.)

Виявивши стійкість і мужність та залишившись вірним присязі на вірність Українському народові, воїн поліг 27 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту с. Майське Краматорського району Донецької області.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого захисника. У цю гірку мить поділяємо горе вашої сім’ї та разом із вами схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять і шана Герою!» - зазначили у міськраді.

