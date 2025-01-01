«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО

Ігор Гузь звернувся до Служби безпеки України з проханням перевірити колишнього голову Волинської ОДА Юрія Погуляйка та нинішнього голову Луцької РДА Анатолія Костика на предмет можливої взаємодії з ворогом.



Відповідне відео зі свого виступу у Верховній Раді України він опублікував на своїй сторінці у мережі Facebook.



Водночас він звернувся і до Ради національної безпеки і оборони України з вимогою розірвати договори оренди, укладені з Українською православною церквою (Московського патріархату), щодо Зимненського та Низкиницького монастирів.



За його словами, у 2020 році тодішній очільник області доручив своєму заступнику Анатолію Костику (нині — керівнику Луцької районної військової адміністрації) продовжити договори оренди на 50 років структурам Московського патріархату для двох ключових обителей Волині — Зимненського та Низкиницького монастирів.



«До речі, пан Костик в минулому керівник політичної партії на Волині сумнозвісного Іллі Киви,



«Зимненський монастир — це колишня персональна обитель і резиденція Віктора Медведчука, зокрема з вертолітним майданчиком. Там його дружина знімала свої пропагандистські релігійні матеріали», — зазначив депутат.



Він закликав керівника СБУ Василя Малюка вжити невідкладних заходів і розпочати перевірку щодо Юрія Погуляйка за фактом можливої взаємодії з ворогом та ухвалення антидержавних рішень.



Також нардеп звернувся до РНБО із закликом ухвалити рішення про розірвання всіх довгострокових договорів оренди, укладених зі структурами УПЦ (МП), і повернути відповідне майно у власність держави.





