Як підготуватися до співбесіди англійською?





Успішне проходження співбесіди залежить не лише від рівня володіння мовою, а й від психологічної підготовки, вміння структурувати відповіді та правильно подати себе. Саме тому у цій статті від онлайн-школи TeachMe ми розберемо, як правильно підготуватися до співбесіди англійською, які фрази потрібно знати та які типові запитання можуть поставити роботодавці.



Поради по підготовці до співбесіди англійською

1. Дізнайтеся всі деталі про формат співбесіди.



Ви маєте знати, чи це буде коротка розмова телефоном, відеоінтерв’ю чи повноцінна бесіда з HR і менеджером. А дізнавшись про формат, вам потрібно дізнатися всі деталі (просто погугліть та почитайте інформацію з різних джерел). Це допоможе вам правильно налаштуватися й бути готовими до цієї події.



2. Оновіть словниковий запас відповідно до вашої професії.



Згадайте (або вивчіть) лексику, пов’язану з вашою професією: назви навичок, інструментів, посадових обов’язків. Буде чудово, якщо ви зможете вільно описати свій досвід і досягнення англійською.



3. Підготуйте коротку самопрезентацію.



«Tell me about yourself» — це майже завжди перше, що запитують інтерв’юери. Продумайте 4-5 речень про вашу освіту, досвід, сильні сторони й цілі.



4. Повторіть граматику та часи.



Зверніть увагу на основні часи: Present Simple, Present Continuous, Past Simple та Present Perfect — саме вони найчастіше використовуються під час розмов про досвід та теперішню роботу. Пробіжіться по правилам, щоб пам’ятати, в яких випадках ці часи використовуються.



5. Попрактикуйте вимову.



Правильна артикуляція та інтонація створюють позитивне враження. Ви можете потренуватися вголос перед дзеркалом або записувати себе на диктофон. Також ви можете спробувати метод повторення — увімкніть відео зі співбесіди англійською на YouTube та повторюйте вголос почуті фрази.



6. Ознайомтеся з типовими питаннями.



Пропрацюйте відповіді на класичні запитання про досвід, мотивацію, сильні сторони, цілі на майбутнє. Так ви почуватиметеся спокійніше під час самої співбесіди.



7. Потренуйтеся з репетитором.



Жива практика англійської — найефективніший спосіб подолати страх і навчитися говорити впевнено. І в цьому вам може допомогти



Фрази англійською для співбесіди

Починаємо розмову:



Good morning, it’s nice to meet you.

Thank you for having me today.

Робимо самопрезентацію:



I graduated from…

I have over three years of experience in…

Описуємо навички:



I’m skilled in project management and communication.

I’m familiar with tools such as…

Говоримо про досягнення:



I successfully led a team of five people on a major project.

I improved the company’s workflow by introducing new strategies.

Розповідаємо про цілі:



I’m looking for an opportunity to grow and develop professionally.

I hope to contribute to your team’s success.

Завершуємо інтерв’ю:



Thank you for your time.

I look forward to hearing from you soon.

Співбесіда англійською: питання та відповіді

— Tell me about yourself.



— I’m a marketing specialist with four years of experience in digital campaigns. I enjoy working with data and creating strategies that help brands grow.



— Why do you want to work here?



— I admire your company’s innovative approach and believe my skills align with your current projects.



— What are your strengths and weaknesses?



— My strength is communication and adaptability. As for my weakness, I sometimes focus too much on details, but I’m learning to balance it.



— Describe a challenge you’ve faced at work.



— Once our project was behind schedule, but I reorganized the tasks and we managed to finish on time.



— Where do you see yourself in five years?



— I see myself in a senior position, managing projects and mentoring new team members.

