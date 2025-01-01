Волинянин отримав п'ять років тюрми, який п'яним скоїв смертельну ДТП

Волинянин отримав п'ять років тюрми, який п'яним скоїв смертельну ДТП
Прокурори Волинської обласної прокуратури відстояли в суді апеляційної інстанції реальну міру покарання для 41-річного жителя міста Нововолинська, визнаного винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть одного потерпілого та заподіяло тілесні ушкодження середньої тяжкості – ще двом (ч. 2 ст. 286 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Удень 22 червня 2019 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля «Opel Vivaro», на автодорозі між селами Сомин та Перевали Володимирського району не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та злетів у кювет, де авто перекинулось.

У результаті ДТП один пасажир загинув, а ще двоє отримали травми.
Своєї винуватості у скоєному волинянин, який до цього неодноразово притягувався до відповідальності за керування автомобілем у стані сп'яніння, не визнав, проте її було доведено зібраними під час розслідування доказами.

Остаточне покарання – п'ять років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Вирок набрав законної сили.

