Топпосадовицю «Енергоатому» затримали за систематичні хабарі





Про це повідомляють пресслужба НАБУ та САП, пише



За даними слідства, посадовиця прохала від представника приватного товариства щомісячні "відсотки" за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню договірних зобов'язань.



Сума "винагороди" становила від 10% до 15% від вартості робіт.



У червні-листопаді 2025 року службовиця одержала неправомірну вигоду на загальну суму близько 1,67 млн грн (40,2 тисячі доларів). Загальний розмір неправомірної вигоди, яку вона вимагала, становив понад 6,6 млн грн.



Наразі заступницю генерального директора затримано в порядку. Досудове розслідування триває.



4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів "Енергоатому" проводилися слідчі дії у корупційній справі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НАБУ та САП викрили заступницю генерального директора філії "Атоменергомаш" АТ "НАЕК "Енергоатом" на проханні та одержанні неправомірної вигоди від представника підрядної компанії.Про це повідомляють пресслужба НАБУ та САП, пише Економічна правда За даними слідства, посадовиця прохала від представника приватного товариства щомісячні "відсотки" за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню договірних зобов'язань.Сума "винагороди" становила від 10% до 15% від вартості робіт.У червні-листопаді 2025 року службовиця одержала неправомірну вигоду на загальну суму близько 1,67 млн грн (40,2 тисячі доларів). Загальний розмір неправомірної вигоди, яку вона вимагала, становив понад 6,6 млн грн.Наразі заступницю генерального директора затримано в порядку. Досудове розслідування триває.4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів "Енергоатому" проводилися слідчі дії у корупційній справі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію