Поставки російської нафти зменшилися на тлі погодних умов та санкцій

нафти скоротилися, але головною причиною стали несприятливі погодні умови в районі ключового балтійського порту Приморськ, де пориви вітру сягали понад 80 км/год, що ускладнило навантажувальні операції.



Про це пише



Водночас обмеження з боку США продовжують чинити тиск на російський експорт. Після запровадження заборони Вашингтоном на угоди з компаніями «Роснефть» і «Лукойл» індійські та китайські покупці почали переглядати контракти. Хоча закупівлі тривають, вони обмежені обсягами, які не потрапляють під санкції.



Поставки в Азію знизилися до 3,36 млн барелів на добу, а ціни на сорти Urals і ESPO впали нижче граничного рівня, встановленого країнами G7 — до $52 і $59,97 за барель відповідно.



Російські нафтопереробні заводи поступово відновлюють роботу після серії атак безпілотників, що може ще більше скоротити експортні обсяги у найближчі тижні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Постачання російської, але головною причиною стали несприятливі погодні умови в районі ключового балтійського порту Приморськ, де пориви вітру сягали понад 80 км/год, що ускладнило навантажувальні операції.Про це пише Bloomberg Водночас обмеження з боку США продовжують чинити тиск на російський експорт. Після запровадження заборони Вашингтоном на угоди з компаніями «Роснефть» і «Лукойл» індійські та китайські покупці почали переглядати контракти. Хоча закупівлі тривають, вони обмежені обсягами, які не потрапляють під санкції.Поставки в Азію знизилися до 3,36 млн барелів на добу, а ціни на сорти Urals і ESPO впали нижче граничного рівня, встановленого країнами G7 — до $52 і $59,97 за барель відповідно.Російські нафтопереробні заводи поступово відновлюють роботу після серії атак безпілотників, що може ще більше скоротити експортні обсяги у найближчі тижні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію