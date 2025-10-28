Поставки російської нафти зменшилися на тлі погодних умов та санкцій

Поставки російської нафти зменшилися на тлі погодних умов та санкцій
Постачання російської нафти скоротилися, але головною причиною стали несприятливі погодні умови в районі ключового балтійського порту Приморськ, де пориви вітру сягали понад 80 км/год, що ускладнило навантажувальні операції.

Про це пише Bloomberg.

Водночас обмеження з боку США продовжують чинити тиск на російський експорт. Після запровадження заборони Вашингтоном на угоди з компаніями «Роснефть» і «Лукойл» індійські та китайські покупці почали переглядати контракти. Хоча закупівлі тривають, вони обмежені обсягами, які не потрапляють під санкції.

Поставки в Азію знизилися до 3,36 млн барелів на добу, а ціни на сорти Urals і ESPO впали нижче граничного рівня, встановленого країнами G7 — до $52 і $59,97 за барель відповідно.

Російські нафтопереробні заводи поступово відновлюють роботу після серії атак безпілотників, що може ще більше скоротити експортні обсяги у найближчі тижні.

