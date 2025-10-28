Поставки російської нафти зменшилися на тлі погодних умов та санкцій
Сьогодні, 12:30
Постачання російської нафти скоротилися, але головною причиною стали несприятливі погодні умови в районі ключового балтійського порту Приморськ, де пориви вітру сягали понад 80 км/год, що ускладнило навантажувальні операції.
Про це пише Bloomberg.
Водночас обмеження з боку США продовжують чинити тиск на російський експорт. Після запровадження заборони Вашингтоном на угоди з компаніями «Роснефть» і «Лукойл» індійські та китайські покупці почали переглядати контракти. Хоча закупівлі тривають, вони обмежені обсягами, які не потрапляють під санкції.
Поставки в Азію знизилися до 3,36 млн барелів на добу, а ціни на сорти Urals і ESPO впали нижче граничного рівня, встановленого країнами G7 — до $52 і $59,97 за барель відповідно.
Російські нафтопереробні заводи поступово відновлюють роботу після серії атак безпілотників, що може ще більше скоротити експортні обсяги у найближчі тижні.
