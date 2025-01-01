Суддівсько-прокурорська родина придбала апартаменти в Буковелі на 20 млн гривень





Про це йдеться в розслідуванні



У 2023 році родина Грабців — заступника начальника Київської обласної прокуратури Ігоря Грабця та судді Київського обласного господарського суду Світлани Грабець — інвестувала в елітні готельні комплекси в Буковелі.



Ринкова вартість двох різних апартаментів у двох різних готельних комплексах — майже 550 тисяч доларів. Тобто понад 20 мільйонів гривень за курсом на момент купівлі. Це мінімальна ціна цієї нерухомості. Питання про походження коштів на майно родина у своїх відповідях проігнорувала.



У своїх майнових деклараціях заступник керівника Київської обласної прокуратури Ігор Грабець вказав, що у вересні 2023-го інвестував у будівництво. hromadske з’ясувало, що йдеться про апартаменти в преміальному комплексі Mountain Residence у Буковелі.



Площа апартаментів у Mountain Residence, які придбав прокурор Ігор Грабець, відносно невелика — майже 63 м².



Але й ціни на нерухомість у цьому комплексі преміальні. Нині такі апартаменти продаються за більш ніж 350 тисяч доларів.



У травні 2023-го інвестиція в іще не завершений будинок становила від мінімальних 4 тисяч доларів за квадратний метр до майже 5 тисяч доларів. А вже у вересні 2023-го, саме того місяця, коли прокурор інвестував у цей преміальний готель, квадратний метр у Mountain Residence коштував щонайменше 4350 доларів.



Отже, мінімальна ринкова вартість апартаментів прокурора на момент купівлі мала б становити приблизно 273 тисячі доларів, або майже 10 мільйонів гривень.



Але офіційно прокурор Грабець придбав апартаменти в цьому комплексі в більш ніж чотири рази дешевше за ринкову вартість. Нерухомість обійшлася йому у 2,4 мільйона гривень, тобто приблизно 65 тисяч доларів проти ринкових понад 270.



Грошей, щоб придбати апартаменти за їхньою ринковою вартістю, у суддівсько-прокурорської родини офіційно не було. Хоча Світлана та Ігор Грабці декларували значні заощадження.



220 тисяч доларів готівкою подружжя декларувало 2022 року, перед придбанням апартаментів у Буковелі. А вже наприкінці 2023 року, після купівлі, заощаджень готівкою залишилось цілих 185 тисяч доларів. Різниця всього у 35 тисяч доларів.



Виходить, що на преміальні апартаменти родина витратила лише маленьку частину своїх офіційних задекларованих коштів. Звідки родина взяла решту грошей (а це сотні тисяч доларів) — невідомо.



Батько судді Світлани Грабець — пенсіонер і колишній прокурор Юрій Дьомін, придбав апартаменти в іншому буковельському готелі. Комплекс має назву Glacier Premium Apartments. Юрій Дьомін придбав нерухомість у ньому того самого місяця, коли і його зять, у вересні 2023-го.



Площа апартаментів, які придбав Юрій Дьомін, відносно невелика — всього 61 квадратний метр. Проте в той період наприкінці 2023-го один квадратний метр у цьому готелі коштував щонайменше 4,5 тисячі доларів.



А отже мінімальна ринкова вартість об'єкта мала б становити приблизно 275 тисяч доларів. Та батькові судді Світлани Грабець офіційно апартаменти обійшлася у 3,5 раза дешевше ринкової вартості. На них чоловік витратив близько 75 тисячі доларів.



Юрист «Центру протидії корупції» Роман Вербовський вбачає у виявлених hromadske фактах можливі порушення антикорупційного законодавства, а саме ознаки недостовірного декларування та незаконного збагачення. На думку юриста, правоохоронні органи мають провести експертизи щодо вартості нерухомості придбаної родиною.



hromadske поїхало до Господарського суду Київської області, щоб особисто запитати в судді про походження статків її родини.



«Зараз у мене документів немає під рукою, я не можу вам зараз надати відповідь на це питання. Ви, будь ласка, сформулюйте список питань, які у вас є, подайте на адресу суду, і я на них відповім», — відповіла Світлана Грабець.



Своєї обіцянки Світлана Грабець не виконала, у відповідь на наш запит із переліком питань суддя конкретних відповідей не надала: «Bci активи, які маю я та члени моєї сім’ї, набуті на законних підставах, кошти, витрачені на їхнє придбання, є доходами, набутими відповідно до законодавства».



А отже мінімальна ринкова вартість об'єкта мала б становити приблизно 275 тисяч доларів. Та батькові судді Світлани Грабець офіційно апартаменти обійшлася у 3,5 раза дешевше ринкової вартості. На них чоловік витратив близько 75 тисячі доларів.



Юрист «Центру протидії корупції» Роман Вербовський вбачає у виявлених hromadske фактах можливі порушення антикорупційного законодавства, а саме ознаки недостовірного декларування та незаконного збагачення. На думку юриста, правоохоронні органи мають провести експертизи щодо вартості нерухомості придбаної родиною.



hromadske поїхало до Господарського суду Київської області, щоб особисто запитати в судді про походження статків її родини.



«Зараз у мене документів немає під рукою, я не можу вам зараз надати відповідь на це питання. Ви, будь ласка, сформулюйте список питань, які у вас є, подайте на адресу суду, і я на них відповім», — відповіла Світлана Грабець.



Своєї обіцянки Світлана Грабець не виконала, у відповідь на наш запит із переліком питань суддя конкретних відповідей не надала: «Bci активи, які маю я та члени моєї сім’ї, набуті на законних підставах, кошти, витрачені на їхнє придбання, є доходами, набутими відповідно до законодавства».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Родина київських судді та прокурора придбала нерухомість, ринкова вартість якої не збігається із задекларованими ними доходами.Про це йдеться в розслідуванні hromadske «За Буковель, Ваша честь!».У 2023 році родина Грабців — заступника начальника Київської обласної прокуратурита судді Київського обласного господарського суду— інвестувала в елітні готельні комплекси в Буковелі.Ринкова вартість двох різних апартаментів у двох різних готельних комплексах — майже 550 тисяч доларів. Тобто понад 20 мільйонів гривень за курсом на момент купівлі. Це мінімальна ціна цієї нерухомості. Питання про походження коштів на майно родина у своїх відповідях проігнорувала.У своїх майнових деклараціях заступник керівника Київської обласної прокуратури Ігор Грабець вказав, що у вересні 2023-го інвестував у будівництво. hromadske з’ясувало, що йдеться про апартаменти в преміальному комплексі Mountain Residence у Буковелі.Площа апартаментів у Mountain Residence, які придбав прокурор Ігор Грабець, відносно невелика — майже 63 м².Але й ціни на нерухомість у цьому комплексі преміальні. Нині такі апартаменти продаються за більш ніж 350 тисяч доларів.У травні 2023-го інвестиція в іще не завершений будинок становила від мінімальних 4 тисяч доларів за квадратний метр до майже 5 тисяч доларів. А вже у вересні 2023-го, саме того місяця, коли прокурор інвестував у цей преміальний готель, квадратний метр у Mountain Residence коштував щонайменше 4350 доларів.Отже, мінімальна ринкова вартість апартаментів прокурора на момент купівлі мала б становити приблизно 273 тисячі доларів, або майже 10 мільйонів гривень.Але офіційно прокурор Грабець придбав апартаменти в цьому комплексі в більш ніж чотири рази дешевше за ринкову вартість. Нерухомість обійшлася йому у 2,4 мільйона гривень, тобто приблизно 65 тисяч доларів проти ринкових понад 270.Грошей, щоб придбати апартаменти за їхньою ринковою вартістю, у суддівсько-прокурорської родини офіційно не було. Хоча Світлана та Ігор Грабці декларували значні заощадження.220 тисяч доларів готівкою подружжя декларувало 2022 року, перед придбанням апартаментів у Буковелі. А вже наприкінці 2023 року, після купівлі, заощаджень готівкою залишилось цілих 185 тисяч доларів. Різниця всього у 35 тисяч доларів.Виходить, що на преміальні апартаменти родина витратила лише маленьку частину своїх офіційних задекларованих коштів. Звідки родина взяла решту грошей (а це сотні тисяч доларів) — невідомо.Батько судді Світлани Грабець — пенсіонер і колишній прокурор, придбав апартаменти в іншому буковельському готелі. Комплекс має назву Glacier Premium Apartments. Юрій Дьомін придбав нерухомість у ньому того самого місяця, коли і його зять, у вересні 2023-го.Площа апартаментів, які придбав Юрій Дьомін, відносно невелика — всього 61 квадратний метр. Проте в той період наприкінці 2023-го один квадратний метр у цьому готелі коштував щонайменше 4,5 тисячі доларів.А отже мінімальна ринкова вартість об'єкта мала б становити приблизно 275 тисяч доларів. Та батькові судді Світлани Грабець офіційно апартаменти обійшлася у 3,5 раза дешевше ринкової вартості. На них чоловік витратив близько 75 тисячі доларів.Юрист «Центру протидії корупції»вбачає у виявлених hromadske фактах можливі порушення антикорупційного законодавства, а саме ознаки недостовірного декларування та незаконного збагачення. На думку юриста, правоохоронні органи мають провести експертизи щодо вартості нерухомості придбаної родиною.hromadske поїхало до Господарського суду Київської області, щоб особисто запитати в судді про походження статків її родини.«Зараз у мене документів немає під рукою, я не можу вам зараз надати відповідь на це питання. Ви, будь ласка, сформулюйте список питань, які у вас є, подайте на адресу суду, і я на них відповім», — відповіла Світлана Грабець.Своєї обіцянки Світлана Грабець не виконала, у відповідь на наш запит із переліком питань суддя конкретних відповідей не надала: «Bci активи, які маю я та члени моєї сім’ї, набуті на законних підставах, кошти, витрачені на їхнє придбання, є доходами, набутими відповідно до законодавства».А отже мінімальна ринкова вартість об'єкта мала б становити приблизно 275 тисяч доларів. Та батькові судді Світлани Грабець офіційно апартаменти обійшлася у 3,5 раза дешевше ринкової вартості. На них чоловік витратив близько 75 тисячі доларів.Юрист «Центру протидії корупції» Роман Вербовський вбачає у виявлених hromadske фактах можливі порушення антикорупційного законодавства, а саме ознаки недостовірного декларування та незаконного збагачення. На думку юриста, правоохоронні органи мають провести експертизи щодо вартості нерухомості придбаної родиною.hromadske поїхало до Господарського суду Київської області, щоб особисто запитати в судді про походження статків її родини.«Зараз у мене документів немає під рукою, я не можу вам зараз надати відповідь на це питання. Ви, будь ласка, сформулюйте список питань, які у вас є, подайте на адресу суду, і я на них відповім», — відповіла Світлана Грабець.Своєї обіцянки Світлана Грабець не виконала, у відповідь на наш запит із переліком питань суддя конкретних відповідей не надала: «Bci активи, які маю я та члени моєї сім’ї, набуті на законних підставах, кошти, витрачені на їхнє придбання, є доходами, набутими відповідно до законодавства».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію