Посмертні нагороди двох Героїв із Волині отримали їхні рідні
Сьогодні, 12:03
Двох Захисників з Нововолинської громади посмертно відзначили нагородами.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Зокрема орденом «За мужність» III ступеня нагородили Максима Багнюка (11.05.1999р. — 11.08.2022). А відзнакою «Хрест Героя» вшанували Романа Фрасинюка (01.11.1973 — 27.12.2024).
«Для мене честь передати ці нагороди рідним полеглих воїнів. Схиляю чоло перед мужністю наших Захисників. Світла та вічна памʼять Героям», - зазначив мер Нововолинська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Зокрема орденом «За мужність» III ступеня нагородили Максима Багнюка (11.05.1999р. — 11.08.2022). А відзнакою «Хрест Героя» вшанували Романа Фрасинюка (01.11.1973 — 27.12.2024).
«Для мене честь передати ці нагороди рідним полеглих воїнів. Схиляю чоло перед мужністю наших Захисників. Світла та вічна памʼять Героям», - зазначив мер Нововолинська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Посмертні нагороди двох Героїв із Волині отримали їхні рідні
Сьогодні, 12:03
У лікарні в Запоріжжі обірвалося життя військового з Волині
Сьогодні, 11:09
У місті на Волині будуватимуть житло для сімей військових
Сьогодні, 10:47
«Комендантську годину треба посилити. У Луцьку є «ждуни» - головний патрульний Волині
Сьогодні, 10:33