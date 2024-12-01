Посмертні нагороди двох Героїв із Волині отримали їхні рідні

Посмертні нагороди двох Героїв із Волині отримали їхні рідні
Двох Захисників з Нововолинської громади посмертно відзначили нагородами.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Зокрема орденом «За мужність» III ступеня нагородили Максима Багнюка (11.05.1999р. — 11.08.2022). А відзнакою «Хрест Героя» вшанували Романа Фрасинюка (01.11.1973 — 27.12.2024).

«Для мене честь передати ці нагороди рідним полеглих воїнів. Схиляю чоло перед мужністю наших Захисників. Світла та вічна памʼять Героям», - зазначив мер Нововолинська.


