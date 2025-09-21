У лікарні в Запоріжжі обірвалося життя військового з Волині
Сьогодні, 11:09
До Ківерцівської громади на Волині знову надійшла чорна звістка про смерть військового – Петра Масюка.
Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.
За даними муніципалітету, 23 жовтня 2025 року в КНП «Міська лікарня № 4» у Запоріжжі помер солдат Масюк Петро Петрович.
Народився Петро Масюк 22 січня 1984 року. Призваний на військову службу до лав ЗСУ за контрактом 21.09.2025 року і зарахований до особового складу військової частини.
«Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про Героя назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів», - йдеться у повідомленні.
Про чин поховання повідомлять згодом.
