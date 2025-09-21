У лікарні в Запоріжжі обірвалося життя військового з Волині

У лікарні в Запоріжжі обірвалося життя військового з Волині
До Ківерцівської громади на Волині знову надійшла чорна звістка про смерть військового – Петра Масюка.

Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.

За даними муніципалітету, 23 жовтня 2025 року в КНП «Міська лікарня № 4» у Запоріжжі помер солдат Масюк Петро Петрович.

Народився Петро Масюк 22 січня 1984 року. Призваний на військову службу до лав ЗСУ за контрактом 21.09.2025 року і зарахований до особового складу військової частини.

«Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про Героя назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів», - йдеться у повідомленні.

Про чин поховання повідомлять згодом.

У лікарні в Запоріжжі обірвалося життя військового з Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Посмертні нагороди двох Героїв із Волині отримали їхні рідні
Сьогодні, 12:03
На Волині неповнолітня на мотоциклі збила пішохода. Обоє в лікарні
Сьогодні, 11:25
У лікарні в Запоріжжі обірвалося життя військового з Волині
Сьогодні, 11:09
У місті на Волині будуватимуть житло для сімей військових
Сьогодні, 10:47
«Комендантську годину треба посилити. У Луцьку є «ждуни» - головний патрульний Волині
Сьогодні, 10:33
Медіа
відео
1/8