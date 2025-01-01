«Комендантську годину треба посилити. У Луцьку є «ждуни» - головний патрульний Волині

Головний патрульний Волинівважає, що комендантську годину в Луцьку не лише не варто скасовувати, а навпаки — потрібно зробити суворішою.Про це начальник патрульної поліції Волині Сергій Мерчук говорив на подкасті “Вечірній Луцьк”«Люди думають, що ми живемо в якихось мирних реаліях, де в нас немає ждунів тут в Луцьку. Це велика помилка. Вони є тут в Луцьку. Коли їм зручніше працювати? Вночі!» - каже Сергій Мерчук.Мерчук зазначив, що саме завдяки комендантській годині вдається виявляти підозрілих осіб:«Йде хлопчик собі, сумочка, він гуляє. Перша година ночі, але чогось гуляє по рельсах. Йде до релейних шаф, щось там сталося. Чомусь він ходить біля машин військових, щось робить, закладає. Якби не комендантська, то ви їх не помітите» - розповідає він про досвід роботи в Краматорську.