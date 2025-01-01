«Комендантську годину треба посилити. У Луцьку є «ждуни» - головний патрульний Волині
Сьогодні, 10:33
Головний патрульний Волині Сергій Мерчук вважає, що комендантську годину в Луцьку не лише не варто скасовувати, а навпаки — потрібно зробити суворішою.
Про це начальник патрульної поліції Волині Сергій Мерчук говорив на подкасті “Вечірній Луцьк” Юрія Ричука.
«Люди думають, що ми живемо в якихось мирних реаліях, де в нас немає ждунів тут в Луцьку. Це велика помилка. Вони є тут в Луцьку. Коли їм зручніше працювати? Вночі!» - каже Сергій Мерчук.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Забрали 15 автомобілів» - поліція каже, що приструнила нічних гонщиків у Луцьку
Мерчук зазначив, що саме завдяки комендантській годині вдається виявляти підозрілих осіб:
«Йде хлопчик собі, сумочка, він гуляє. Перша година ночі, але чогось гуляє по рельсах. Йде до релейних шаф, щось там сталося. Чомусь він ходить біля машин військових, щось робить, закладає. Якби не комендантська, то ви їх не помітите» - розповідає він про досвід роботи в Краматорську.
Більше дивіться в подкасті з Сергієм Мерчуком:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це начальник патрульної поліції Волині Сергій Мерчук говорив на подкасті “Вечірній Луцьк” Юрія Ричука.
«Люди думають, що ми живемо в якихось мирних реаліях, де в нас немає ждунів тут в Луцьку. Це велика помилка. Вони є тут в Луцьку. Коли їм зручніше працювати? Вночі!» - каже Сергій Мерчук.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Забрали 15 автомобілів» - поліція каже, що приструнила нічних гонщиків у Луцьку
Мерчук зазначив, що саме завдяки комендантській годині вдається виявляти підозрілих осіб:
«Йде хлопчик собі, сумочка, він гуляє. Перша година ночі, але чогось гуляє по рельсах. Йде до релейних шаф, щось там сталося. Чомусь він ходить біля машин військових, щось робить, закладає. Якби не комендантська, то ви їх не помітите» - розповідає він про досвід роботи в Краматорську.
Більше дивіться в подкасті з Сергієм Мерчуком:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У місті на Волині будуватимуть житло для сімей військових
Сьогодні, 10:47
«Комендантську годину треба посилити. У Луцьку є «ждуни» - головний патрульний Волині
Сьогодні, 10:33
СБУ розслідує 85% злочинів росіян за час війни
Сьогодні, 10:33
Загибель людей під час повені в Одесі: ексмеру міста Труханову та іншим посадовцям повідомили про підозру
Сьогодні, 10:20
На Волинь «на щиті» повертається 25-річний Герой Андрій Шумік
Сьогодні, 10:06