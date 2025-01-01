Загибель людей під час повені в Одесі: ексмеру міста Труханову та іншим посадовцям повідомили про підозру

Геннадію Труханову та ще кільком посадовцям. Їх звинувачують у службовій недбалості.



Про це повідомили у Нацполіції, пише



Окрім Труханова, підозру також отримали двоє його заступників, посадові особи департаментів Одеської міськради, а також директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства.



Як зазначили у поліції, унаслідок рясних дощів, що накрили місто 30 вересня, загинуло 9 людей, серед яких родина з дитиною. Правоохоронці кажуть, що система водовідведення Одеси виявилася непідготовленою до стихії.



Труханову та іншим посадовцям повідомили про підозру в службовій недбалості. Їм загрожує до 8 років за ґратами.



Також правоохоронці провели понад 25 обшуків в адмінбудівлях та за місцями проживання фігурантів.



Під час цих заходів поліціянти вилучили документацію, компʼютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.



Упродовж 29-30 вересня в Одесі пройшли масштабні дощі, що призвели до значних підтоплень. Унаслідок лиха загинули 10 людей, зокрема ціла родина із п’яти людей.



На тлі цього на сайті президента з’явилася петиція, яка швидко набрала необхідні 25 тисяч голосів, з проханням утворити в Одесі міську військову адміністрацію.



Президент Володимир Зеленський також нарікав, що «не всюди є ефективна місцева влада», і попереджав: якщо очільники на місцях «не хочуть або не можуть подолати критичні проблеми самостійно, будуть рішення центральної влади щодо них». Хоча він не називав прізвищ.



Окремо 13 жовтня на сайті глави держави з’явилася петиція із закликом позбавити Труханова українського громадянства, яку менш ніж за добу підписали 25 тисяч людей. Наступного дня СБУ повідомила, що очільнику Одеси припинили українську громадянство, бо він, мовляв, є громадянином росії.



Після цього Зеленський утворив Одеську міську військову адміністрацію та призначив її керівником Сергія Лисака, який раніше очолював Дніпропетровську ОВА.



Сам Труханов заперечує, що коли-небудь мав паспорт рф, а рішення про припинення йому українського громадянства планує оскаржувати в суді.



Тимчасовим виконувачем міського голови Одеси став секретар міськради Ігор Коваль.

