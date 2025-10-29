Розвідка США не бачить ознак готовності РФ до миру
Сьогодні, 09:38
Розвідувальні служби США не бачать жодних ознак готовності Росії до компромісу щодо України, а правитель РФ володимир путін зараз, як ніколи раніше, налаштований продовжувати війну.
Про це пише Українська правда з посиланням на NBC News
Нещодавня оцінка розвідки США попередила, що правитель Росії володимир путін більш рішуче налаштований продовжувати війну в Україні та перемагати на полі бою, за словами високопосадовця США та високопосадовця Конгресу.
Аналіз, який був доведений до відома членів Конгресу цього місяця, показав відсутність ознак готовності Росії до компромісу щодо України.
Два інших джерела, обізнані з цим питанням, повідомили, що ця оцінка узгоджується з тим, як розвідувальні служби США та Заходу сприймали позицію російського режиму з лютого 2022 року.
Але зараз, за словами джерел, вважається, що путін зараз займає агресивнішу позицію, ніж будь-коли.
Білий дім відмовився коментувати нещодавню оцінку розвідки та вказав на публічні коментарі Трампа щодо мирної угоди.
"Як заявив президент, це величезні санкції проти двох їхніх великих нафтових компаній, які, як він сподівається, допоможуть завершити війну", – йдеться у заяві чиновника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Українська правда з посиланням на NBC News
Нещодавня оцінка розвідки США попередила, що правитель Росії володимир путін більш рішуче налаштований продовжувати війну в Україні та перемагати на полі бою, за словами високопосадовця США та високопосадовця Конгресу.
Аналіз, який був доведений до відома членів Конгресу цього місяця, показав відсутність ознак готовності Росії до компромісу щодо України.
Два інших джерела, обізнані з цим питанням, повідомили, що ця оцінка узгоджується з тим, як розвідувальні служби США та Заходу сприймали позицію російського режиму з лютого 2022 року.
Але зараз, за словами джерел, вважається, що путін зараз займає агресивнішу позицію, ніж будь-коли.
Білий дім відмовився коментувати нещодавню оцінку розвідки та вказав на публічні коментарі Трампа щодо мирної угоди.
"Як заявив президент, це величезні санкції проти двох їхніх великих нафтових компаній, які, як він сподівається, допоможуть завершити війну", – йдеться у заяві чиновника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Загибель людей під час повені в Одесі: ексмеру міста Труханову та іншим посадовцям повідомили про підозру
Сьогодні, 10:20
На Волинь «на щиті» повертається 25-річний Герой Андрій Шумік
Сьогодні, 10:06
Розвідка США не бачить ознак готовності РФ до миру
Сьогодні, 09:38
На війні загинув лучанин Вадим Смірнов
Сьогодні, 09:15
У Хмельницькому з-під завалів дістали тіла двох людей, які загинули внаслідок вибуху газу
Сьогодні, 09:07