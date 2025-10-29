Розвідка США не бачить ознак готовності РФ до миру

володимир путін зараз, як ніколи раніше, налаштований продовжувати війну.



Про це пише



Нещодавня оцінка розвідки США попередила, що правитель Росії володимир путін більш рішуче налаштований продовжувати війну в Україні та перемагати на полі бою, за словами високопосадовця США та високопосадовця Конгресу.



Аналіз, який був доведений до відома членів Конгресу цього місяця, показав відсутність ознак готовності Росії до компромісу щодо України.



Два інших джерела, обізнані з цим питанням, повідомили, що ця оцінка узгоджується з тим, як розвідувальні служби США та Заходу сприймали позицію російського режиму з лютого 2022 року.



Але зараз, за словами джерел, вважається, що путін зараз займає агресивнішу позицію, ніж будь-коли.



Білий дім відмовився коментувати нещодавню оцінку розвідки та вказав на публічні коментарі Трампа щодо мирної угоди.



"Як заявив президент, це величезні санкції проти двох їхніх великих нафтових компаній, які, як він сподівається, допоможуть завершити війну", – йдеться у заяві чиновника.

