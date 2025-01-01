У Хмельницькому з-під завалів дістали тіла двох людей, які загинули внаслідок вибуху газу





Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише



Так, приблизно о 2:30 виявили тіло жінки 1973 року народження, а вже о 5:00 виявили тіло чоловіка 1983 року народження.



Їхні тіла направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Окрім цього, фахівці встановлюють причини вибуху.



Більше про вибух



28 жовтня приблизно о 15:00 у Хмельницькому пролунав вибух у багатоповерховому будинку. Унаслідок цього зруйновано 9 квартир та пошкоджено ще 15. П’ятеро людей постраждали, серед них — одна дитина.



Спершу повідомлялося, що вибухнув побутовий газ. Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України, тобто за порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки.



Однак згодом голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що правоохоронні органи розглядають різні версії та не можна переконливо стверджувати, що це був саме вибух газу.

