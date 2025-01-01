Зміни з 1 листопада: вилов риби на зимувальних ямах Волині буде заборонено

З 1 листопада 2025 року у водоймах Волинської області розпочинається осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів на зимувальних ямах, яка триватиме до початку нерестового періоду 2026 року.Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.Для охорони та створення сприятливих умов зимівлі водних біоресурсів видано наказ із зазначенням переліків та меж зимувальних ям, де вилов риби заборонено, переглянути можна за посиланням: https://vl.darg.gov.ua/files/19/zumivlja_2025-2026.pdf.Риболовля у цей період дозволяється за межами зимувальних ям зимовими вудками та жерлицями всіх видів з криги та, у разі відсутності льодового покриву, нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади, загальна кількість гачків на яких не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку.За недотримання зазначених норм передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.Зимувальна яма – поглиблена ділянка дна водного об'єкта, де скупчуються водні біоресурси в зимовий період. Не кожне заглиблення на дні водойми може бути зимувальною ямою. У річках вони знаходяться у найбільш глибоких місцях із уповільненою течією. В інших водоймах, як правило, розташовуються в зоні впадання річок, у місцях виходу підводних джерел. Важливою характеристикою, за якою риба обирає собі місце для зимівлі, є наявність зони із повільною круговою течією. Саме у таких місцях риба в повній мірі забезпечена киснем і їй не потрібно витрачати багато енергії на супротив течії.