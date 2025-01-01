Сіємо помідори восени і насолоджуємось рекордним весняним врожаєм — без зайвого клопоту з розсадою





Переваги осінньої посадки помідорів



Економія місця: Сіявши помідори восени, ви звільняєте підвіконня навесні для інших рослин.



Без перенесень: Насіння висівається безпосередньо у відкритий ґрунт, тому не доведеться транспортувати розсаду на ділянку.



Сильні сходи: Осінні насіння краще загартовуються, стають стійкішими до хвороб і стресових умов.



Покрокова інструкція



Крок 1. Підготовка грядки



Наприкінці жовтня, до настання сильних морозів, перекопайте обрану ділянку. Розрівняйте землю і зробіть борозни глибиною близько 10 см.



Крок 2. Посів насіння



Розкладіть насіння помідорів у борозни та присипте шаром землі приблизно 5 см.



Крок 3. Захист від морозів



Накрийте грядку листям, щоб захистити насіння від холодів. Щоб листя не зносило вітром, притисніть його гілочками або невеликим ящиком.



До середини весни насіння проросте. Навіть якщо сходи спочатку здаватимуться слабкими, вони швидко наздоженуть і переганять розсаду, вирощену вдома, завдяки своїй міцності та стійкості до хвороб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завдяки цьому навесні можна отримати ранні сходи. Найкращий час для такої осінньої посадки — кінець жовтня — початок листопада, передає ТСН

